Coup dur pour Guillaume Soro: L'un de ses lieutenants le lâche

Le vide se fait de plus en plus sentir autour de Guillaume Soro et de son mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), farouches opposants du troisième mandat jugé « anticonstitutionnel » du président Alassane Ouattara.

Pourquoi Alphonse Soro a tourné le dos à Guillaume Soro

Après Soro Kanigui en septembre 2020, l’ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, vient de perdre officiellement le soutien d’un autre de ses fidèles lieutenants.

Alphonse Soro, son compagnon de lutte, rentré fraîchement de son exil parisien, mardi dernier, a annoncé ce samedi la cessation de toute collaboration entre son parti, l'Alliance nationale pour le changement (ANC), et le mouvement politique de Guillaume Soro.

Alphonse Soro impute son départ à l’absence d’une « vision politique claire » aussi bien de son ancien compagnon de lutte que de toute l’opposition politique ivoirienne

« La direction de l’ ANC donne mandat à son Président à l’effet d’entreprendre toutes les discussions nécessaires en vue d’une alliance avec le Rhdp pour la construction d'une grande famille politique autour du Président de la République Alassane Ouattara », a décidé la direction de l’ ANC à l’issue d’une réunion politique.