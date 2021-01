Serge Pacôme Oga (Pdt JCI-Agboville) équipe la bibliothèque des lycées 1 et 2

Serge Pacôme Oga, président de la Jeune chambre internationale (JCI) Agboville, a financé la rénovation et l’équipement de la bibliothèque des Lycées 1 et 2 de la capitale de l'Agnéby-Tiassa. La cérémonie officielle de remise des clés de cette infrastructure qui a coûté plus de 8 millions de FCFA, a eu lieu en présence de plusieurs autorités de cette ville du sud-est de la Côte d’Ivoire.

Serge Pacôme Oga (Pdt de la JCI-Agboville) aux élèves: "Consacrez-vous à vos études plutôt que de faire des grèves intempestives et inutiles"

D'un coût global de plus de 8 millions FCFA, la bibilothèque des Lycées 1 et 2 d' Agboville, a été entièrement rénovée et équipée. L'oeuvre est de Serge Pacôme Oga, ancien élève de cet établissement d'enseignement secondaire et président de la Jeune chambre internationale section Agboville (JCI-Agboville).

La cérémonie de remise officielle des clés, a eu lieu, mercredi 6 janvier 2021, en présence d’un parterre de personnalités dont le préfet de région Sihindou Coulibaly.

« Cette cérémonie a pour objectif d’inciter les élèves et le personnel d’encadrement à fréquenter la bibliothèque, promouvoir la lecture, contribuer au développement intellectuel des élèves, promouvoir l’excellence en milieu scolaire, sensibiliser les élèves aux conséquences liées au non-respect du programme scolaire et de faire connaître la Jeune chambre internationale Agboville », a indiqué le sénateur Serge Pacôme Oga, président exécutif 2021 de la JCI Agboville.

L'ancien pensionnaire des lycées 1 et 2, aujourd’hui, expert en aménagement foncier, n’a pas manqué de réitérer l’engagement de l’organisation dont-il a la charge, à participer au changement positif de la communauté. C’est pourquoi il a invité ses "jeunes frères", pensionnaires des lycées 1 et 2, à se consacrer à leurs études plutôt qu'aux grèves intempestives qui en réalité, ne leur seront d'aucune utilité.

« Chers petits frères et petites sœurs, évitez d’empiéter sur le programme scolaire en anticipant sur les congés », a-t-il exhorté. « C’est une immense joie pour nous parce que ce don de livres à la bibliothèque vient combler un déficit. On ne peut pas apprendre sans lire. On ne pas lire sans livres. Et, il était important pour ces élèves des lycées modernes 1 et 2, d’être à mesure d’apprendre davantage », s’est réjouie Mme Péné N’Goran Antoinette.

La directrice régionale de l’Education nationale a par ailleurs promis de faire un bon usage de l’édifice pour la formation des élèves. La cérémonie s'est déroulée en présence du 2e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Kôkô Armand De Bomili; de Patricia Gnaly, 5e adjointe au maire d’Agboville, et de Djémahia Dexane, président exécutif national 2021 de la JCI Côte d’Ivoire.