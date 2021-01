Titrologie du lundi 18 janvier 2021: Les prisonniers libres, Guillaume Soro seul

La Titrologie du lundi 18 janvier 2021 ou la revue de presse ivoirienne de ce jour, annonce que les prochaines semaines voire mois à venir, s’annoncent assez mouvementés dans les formations politiques en Côte d’Ivoire. Alors que les élections législatives sont prévues en avril prochain, Guillaume Kigbafori Soro, l’ancien président du parlement ivoirien, vient d’être lâché par de lourds soutiens. Ce qui alimente les Unes des journaux ivoiriens ce lundi matin.

Titrologie du lundi 18 janvier 2021: Les prisonniers politiques bientôt libérés

Il y a “De bonnes nouvelles pour les prisonniers politiques jetés en prison ces derniers mois en Côte d’Ivoire, exulte le Quotidien d’Abidjan, pour saluer la signature par l’opposition ivoirienne du rapport final issu du dialogue politique ivoirien sous l’impulsion et “la marque Bakayoko”, ajoute Le Patriote.

En effet, Après l’échec du premier dialogue pré-électoral en Côte d’Ivoire, le gouvernement, les partis de l’opposition et la société civile étaient allés une nouvelle fois à la table de négociation afin de trouver une issue à la crise post-électorale et préparer les législatives.

Titrologie du lundi 18 janvier 2021 - Guillaume SORO "désespérement seul "

Après Thérèse Ouattara, Soro Kanigui et Méité Sindou, Guillaume Soro, le chef rebelle en exil est abandonné par ses fidèles compagnons de lutte. Soro, un homme désespérément seul”, flanque à sa une le quotidien L'Expression. Évoquant le cas d’Alphonse Soro, président de l’Alliance nouvelle pour le changement (ANC) qui a préféré rejoindre le camp RHDP de Ouattara pour le compte de la campagne électorale en vue des Législatives du 6 avril 2021. Pour le Patriote, Alphonse Soro est retourné au bercail. Tout comme L’Expression, Le Jour Plus, enfonce l’ancien Premier ministre qui perd également le soutien du mouvement dénommé Force démocratique de Côte d’Ivoire (FDCI) et de sa présidente Thérèse Niederberger Ouattara.

Titrologie - Charles Blé Goudé se souvient et raconte son calvaire du 17 janvier 2013 à Accra

La revue de presse de ce 18 janvier 2021 est aussi dominée par l’arrestation à Accra, le 17 janvier 2013 de Charle Blé Goudé, l’ex-« général de la rue » de Laurent Gbagbo.

Arrêté au Ghana, puis extradé vers son pays où il a été inculpé de crimes de guerre et auditionné par la justice ivoirienne, Blé Goudé raconte son arrestation”, écrit Le Belier intrépide soutenu par l’autre, Le Bélier.

Notons enfin, l'élection Zohoré Lassane, le directeur général de Gbich Édition, le samedi à Grand-Bassam, comme nouveau président du Groupement des éditeurs de Côte d'Ivoire ( GEPCI) lors du 5è congrès ordinaire de cette organisation patronale de la presse succédant ainsi à M. Patrice Yao, a meublé les unes des journaux ivoirien.