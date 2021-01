RHDP-Divo: Un proche d’ Amadou Gon écarté, Amedé Kouakou cité

Proche de feu l’ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly (AGC), Ali Badarah Konaté (ABK) ne représentera pas le RHDP (parti au pouvoir) aux élections législatives à venir dans la sous-préfecture de Divo.

Législatives 2021 à Divo SP: Ecarté par le RHDP, Ali Konaté (proche d’ Amadou Gon) se met à la disposition du Ministre-maire et candidat Amedé Kouakou

Les choix des candidats pour conduire les listes RHDP aux élections législatives du 06 mars 2021 font déjà grincer des dents au sein du RHDP. Dans la région du Lôh-Djiboua, l’un des héritiers politiques de l’ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé brutalement en juillet 2020, ne pourra pas arborer les couleurs du parti au pouvoir, comme souhaité pour honorer la mémoire de son mentor disparu.

Candidat à la candidature pour le compte du RHDP dans la circonscription électorale de Chiépo, Didoko, Nébo et Ogoudou, communes et sous-préfectures, Divo, sous-préfecture; Ali Konaté a vu sa candidature être rejetée sans aucune forme de procès par la coordination régionale du Parti dirigée par le Ministre et maire de Divo, Amedé Kouakou; lui-même désigné candidat du RHDP pour les dites localités.

Amedé Kouakou conduira donc la liste RHDP avec Mme Bobi Hélène, une transfuge du PDCI passée d'abord au FPI, comme colistière; là où la réalité du terrain ordonnait le choix d’Ali Konaté, à défaut de faire de lui le candidat tête de liste. « Pour le travail abattu dans la sous-préfecture de Divo, pour l'excellent résultat du RHDP aux présidentielles dans sa zone grâce à sa maîtrise du terrain, pour l'amour qu'il porte depuis plusieurs années pour AGC, ADO (Alassane Ouattara) et le RHDP, Mr Ali Badarah Konaté méritait d'avoir la confiance des décideurs du Parti pour être sur la liste du RHDP dans sa zone; surtout que certains sur cette liste ne peuvent pas faire la moitié de son boulot », s’indigne un militant.

Avant de martèler: « Nous condamnons cette manière de choisir les candidats dans certaines zone sans consulter la base car nous avons été sur le terrain et à Ogoudou. La base veut Ali Konaté ». De son côté, ce proche d’ Amadou Gon Coulibaly qui se dit respectueux de la discipline du Parti, refuse toute candidature indépendante.

« Dans le cadre du jeu démocratique, nous avons fait prévaloir les arguments qui fondaient la nécessité de notre présence sur la liste RHDP de la sous préfecture de Divo pour les législatives. Nous avons usé des moyens légaux à notre portée pour les faire prévaloir. Malheureusement, d'autres arguments ont pris le dessus et nous ne figurerons pas sur la liste RHDP pour les élections législatives du 06 Mars 2021. Ayant signé l'engagement de ne pas nous présenter en indépendant en cas de non sélection, nous respecterons notre signature », a écrit Ali Konaté sur sa page Facebook.

Se disant à la disposition du président de la République, Alassane Ouattara, Président du RHDP, et de la direction du RHDP, le leader des Alassanistes promet d’oeuvrer pour la victoire de la liste que conduira le Ministre Amedé Kouakou. « Bonne chance à tous les candidats qui seront retenus par notre Parti », dira-t-il.