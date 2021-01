Divorce Kim Kardashian et Kanye West, une si difficile séparation

Kim Kardashian et Kanye West, au bord d’un divorce inévitable, le couple aurait même baissé les bras, pour attendre que le pire se produise. N'arrivant pas à sauver leur mariage, l'hypothèse d'un divorce semble se préciser chaque jour.

Après six ans de mariage, le pire arrive entre Kim Kardashian et Kanye West

Le divorce presque consommé entre Kim Kardashian et Kanye West, le couple a carrément cessé de croire en une lueur d'espoir, celle d’une improbable réconciliation.

Alors qu’ils suivaient une thérapie de couple depuis plusieurs mois, ils auraient finalement décidé d’arrêter « complètement » de voir leur conseiller, selon une source qui s’est confiée au magazine américain « People ». Une manière d’acter le fait que tout est bel et bien fini entre eux et que les choses pourraient prochainement s’accélérer.

"Ça va arriver, et vite", prévenait déjà une source au début du mois. Mais le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West semble être désormais une fatalité. D'après les nouvelles informations de People, datées du lundi 18 janvier 2020, les deux personnalités ont "complètement" arrêté leur thérapie de couple.

Précédemment, un insider resté anonyme avait expliqué que Kim Kardashian et Kanye West consultaient quelqu'un afin de sauver leur mariage. Cela fait six ans que Kim Kardashian et Kanye West sont mariés. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (19 mois).

La star de télé-réalité serait d’ailleurs inquiète de la manière dont ses enfants pourraient vivre cette séparation : « Les enfants sont très importants pour Kim. Elle s'inquiète de ce que représentera cette séparation définitive permanente pour chacun d'entre eux et l’impact sur leur bien-être. Elle demande des conseils aux autres sur la manière d’agir pour eux. Mais depuis ces derniers mois, et même depuis plus longtemps, essayer d’être une famille a été difficile et frustrant pour elle. Elle veut avancer ». Cette nouvelle étape de sa vie semble se rapprocher de plus en plus.