Les vérités crues de Charles Blé Goudé aux pro-Bédié et Gbagbo

Charles Blé Goudé et son parti le COJEP, ont officiellement quitté la CDRP, plateforme politique de l'opposition dirigée par Henri Konan Bédié, et ils semblent pleinement assumer ce choix.

Blé Goudé assume son divorce d'avec Bédié et crache ses vérités à ses détracteurs

Charles Blé Goudé a suspendu la participation de son parti le COJEP des activités liées aux élections législatives, tant au niveau de la CDRP du président Henri Konan Bédié, que des autres plateformes de l’opposition ivoirienne. Ce choix perçu comme "un acte de trahison" envers les deux tenors de l'opposition ivoirienne, que sont Henri Konan Bédié (CDRP) et Laurent Gbagbo (EDS), a tout de suite suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux au point de nécessiter une mise au point de l'ex-chef de la galaxie patriotique.

«Quitter une plateforme ne signifie pas qu'on n'est plus opposant », a assené Charles Blé Goudé sur sa page Facebook. « Une plateforme n'est pas un office qui délivre des statuts ou cartes d'opposants », enfonce-t-il. Pour l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen, « aussi insignifiante soit-elle, chacun de nous a au moins une histoire avec ce pays ». Lundi, le COJEP dénonçait la guerre de positionnement et la logique de domination qui ont guidé les discussions visant la mise en place d’une stratégie commune de l’opposition en vue des prochaines élections législatives.

« Les objectifs que nourrissaient les partis et organisations membres de la coalition citoyenne la VOIX DU PEUPLE en s’engageant aux côtés des autres plateformes de l’opposition, n'ont été qu'une désillusion amère », s'est offusqué le parti de Blé Goudé, estimant qu’ « on ne peut pas combattre une dictature à la tête de l’Etat avec une dictature interne et un esprit de domination ». Le COJEP se dit néanmoins ouvert et disposé à toute discussion avec des entités politiques qui pourraient partager la même vision et les mêmes valeurs que les siennes.