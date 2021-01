3e mandat : Simone Gbagbo avoue l'échec de l'opposition mais ...

Recevant à son domicile, une délégation des militants du Front populaire ivoirien de la région du Sud-Comoé, l’ex-Première dame Simone Gbagbo est revenue sur le combat mené par l’opposition ivoirienne contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara.

Simone Gbagbo à l'opposition : "Nous sommes condamnés à aller jusqu’à la victoire"

« Le combat que nous menons n’a pas atteint ses objectifs et donc ce combat n’est pas encore terminé. La réflexion doit continuer parce que nous sommes condamnés à aller jusqu’à la victoire », a indiqué l’ex-Première dame ivoirienne. Exhortant ses hôtes ainsi que l’ensemble des militants de l’opposition, à ne jamais perdre de vue « que la victoire finale c’est le salut de notre nation ».

Au côté du reste de l’opposition, le Front populaire ivoirien (FPI) dont l’épouse de Laurent Gbagbo occupe le fauteuil de deuxième vice-présidente, s’était engagée dans le combat contre la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel. Une bataille qui sera soldée par un cuisant échec, puisque le patron du RHDP sera réélu, au soir du 31 octobre 2020, en dépit des violences qui ont émaillé le scrutin.

Mais Simone Gbagbo veut garder un esprit positif et préconise que ce combat aille jusqu’à son terme. « Comment il doit se poursuivre, je n’ai pas la solution, mais la réflexion doit continuer à ce niveau... Il y a quelquefois du désespoir. On est tous au questionnement. Celui qui dit que chez lui c’est la sérénité totale, qu’il me montre le remède... On doit rester debout et continuer d’assumer nos pensées et postillons. Je conseille le calme intérieur qui n’est pas un acquis, mais quelque chose qui se cultive », a-t-elle déclaré. Puis de révélé à ses hôtes, la vision de la lutte mener par l’opposition ivoirienne.

« La vision que nous avons, c'est une Nation où la vie est respectée, une Nation où les lois sont respectées, une Nation où la guerre n'existe pas. Que ses enfants de la nation vivent dans la paix. C'est le rêve. Quel que soit le parti, le rêve doit rester le même. C'est un rêve qui est commun aux Ivoiriens », a-t-elle conclu.