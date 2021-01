Législatives 2021: Anzoumana Moutayé, candidat à Kouassi-Datekro

L’ex-ministre ivoirien des PME et de l’artisanat, Anzoumana Moutayé, est candidat aux élections législatives du samedi 6 mars 2021, pour la circonscription électorale de Kouassi-Datekro- Bohia. Le président d’une frange du Mouvement des Forces d’avenir (MFA), a déposé son dossier de candidature, le vendredi 22 janvier 2021.

Législatives 2021 : Anzoumana Moutayé se lance à la conquête du siège de Kouassi-Datekro

L’ancien ministre ivoirien des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l’artisanat est officiellement candidat aux élections législatives prévues en Côte d’Ivoire, le samedi 6 mars prochain. Le ministre Anzoumana Moutayé a briguera le siège de député de la circonscription électorale de Kouassi-Datekro-Bohia, dans le Gontougo, région de l’est de la Côte d’Ivoire. Son dossier complet de candidature nous apprend ses services ont été a déposé, vendredi 22 janvier 2021, sous la bannière indépendante. L’ancien membre du gouvernement ivoirien, précise son entourage entend à travers cette candidature mettre à son expérience à disposition et de reprendre ses activités de développement au profit des populations de cette circonscription électorale.

Egalement ex-ministre de la Culture et de la Francophonie dans le Gouvernement Soro II , cet ingénieur des Travaux public, de formation avait déjà occupé entre 2010 et 2015, le poste de député de cette circonscription. Au cours de cette législature, l’ancien ministre avait fortement contribué a contribué à la mise en place de nombreuses activités de développement notamment dans les domaines de l’électrification rurale, de l’adduction en eau potable (construction de châteaux d’eau), également à travers des prises en charges sociales diverses. Parmi les projets qu’il a en cours, révèle ses services, figurent la finition de l’électrification de plusieurs autres localités, la construction d’une usine de transformation de manioc et celle d’une ferme agro pastorale moderne, dans le but de créer des emplois pour les femmes et les jeunes afin de combattre le chômage et la pauvreté.