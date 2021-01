Législatives : Bruno Koné reçoit le soutien de jeunes de la Bagoué

Candidat eux élections législatives du 6 mars 2021 dans la région de la Bagoué, Bruno Nabagné Koné a reçu le soutien de jeunes du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie). Ces jeunes militants se sont fermement engagés à accompagner le coordonnateur en chef de la région.

Législatives : les jeunes RHDP de la Bagoué se rangent derrière Bruno Koné

Dans la bataille pour les élections législatives dans la région de la Bagoué, Bruno Nabagné Koné peut compter sur le soutien des jeunes issus du RHDP. Ces derniers ont publié un communiqué à travers lequel ils apportent un soutien indéfectible au coordonnateur en chef du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Le bureau régional UJRHDP, par l'intermédiaire de son président Idriss Ouattara, a adressé une motion de soutien aux cinq candidats retenus pour les élections législatives du 6 mars 2021 dans la région de la Bagoué. Il s'agit, outre Bruno Koné, de la ministre Mariatou Koné, de l'honorable Mariam Traoré (Tingtéla-Kanakono), du député Alpha Yaya Touré (Kolia-Gbon-Sihanla) et de Fononan Cheick Ahmed Coulibaly (Kasséré-Simpurgo-Baya).

Les jeunes RHDP de la région de la Bagoué ont réaffirmé leur soutien indéfectible au coordonnateur régional en chef du parti dans la région, le ministre Bruno Koné dans sa bonne conduite pour le triomphe du RHDP dans la localité. Pour l'UJRHDP, le choix des candidats s'est opéré dans la consultation et le consensus. Idriss Ouattara n'oublie pas de souligner que les choix et les objectifs du RHDP priment sur leur choix et leurs objectifs personnels.

Dans son communiqué, l'UJRHDP reconnait que c’est dans l’union, l’entente et la concorde que le parti d'Alassane Ouattara pourra faire triompher le RHDP dans la Bagoué. Au regard de l’enjeu des élections législatives à venir et que le RHDP dans notre région doit se donner les moyens d’être à la hauteur de cette attente, les jeunes du RHDP de la Bagoué expriment leur soutien plein et entier à tous les candidats retenus par le parti et se mettent à leur entière disposition afin de les accompagner dans la victoire commune qui est celle de notre parti, le RHDP.