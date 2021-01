Titrologie du 25 janvier 2021: Le RHDP dévoile ses 255 candidats officiels

Titrologie du 25 janvier 2021. La revue de presse , l'actualité ivoirienne, la presse écrite ou les unes des journaux en Côte d'Ivoire, ce lundi 25 janvier 2021, sont largement dominées par la publication des listes des candidatures aux Législatives du 6 mars prochain dans le pays d'Alassane Ouattara qui a vu également la célébration des Ebony 2021 distinguant les meilleurs journaliste ivoiriens.

Titrologie du 25 janvier 2021: Législatives 2021 - Le Rhdp est prêt, l'opposition contre-attaque

La Titrologie du 25 janvier 2021 ou revue de presse ivoirienne est colorée par les partis politiques qui sont en ordre de bataille pour les législatives du 6 mars. Des centaines de candidats sont en lice pour le renouvellement, au terme d’un scrutin à un tour, des 255 sièges de l’Assemblée nationale, répartis sur 205 circonscriptions.

Le RHDP qui présente des candidats partout, se dit "prêt" pour la victoire, nous disent Le Rassemblement, Le Patriote, Le Jour plus et bien d'autres Unes. Pour le quotidien ivoirien Le Matin qui dénombre 255 candidats à la députation pour le parti au pouvoir, l’opposition “incapable de couvrir l’ensemble du territoire national”, aurait laissé “un boulevard” au Rhdp du président Alassane Ouattara et d’Adama Bictogo, directeur exécutif du parti.

Ce dernier, titre Abidjan matin, “explique tout, comment les choix ont été fait” et invite les recalés à soutenir les candidats officiels”. Du côté de l’opposition qui a décidé de participé à ces joutes électorales du 6 mars, “C’est l’heure vérité”, rapporte le quotidien Aujourd’hui. C’est également le temps des alliances et du rassemblement.

"L'ouragan PDCI-EDS arrive et va balayer le RHDP”, sonne L’Héritage. Le Nouveau réveil, pour sa part, précise les critères de choix des candidats retenus pour l’alliances des groupements de partis d’opposition.

Quant au parti de Guillaume Soro, le GPS (Générations et peuples solidaires), il maintient son mot d’ordre de boycott des législatives prochaines, soutient Le Bélier intrépide.

Titrologie du 25 janvier 2020: Marcelle Aka (L’inter) désignée meilleure journaliste de Côte d’Ivoire

L’actualité ivoirienne de ce lundi 25 janvier, c’est aussi la célébration de la 22ème édition du prix Ebony, initialement prévue du 04 au 06 décembre 2020, qui a eu lieu ce weekend, du 22 au 24 janvier 2021, à Yamoussoukro.

L’événement qui célèbre les journalistes émérites de Côte d’Ivoire a vu la distinction des plus belles plumes notamment celle de Marcelle Aka du quotidien L’inter, désignée meilleure journaliste de Côte d’Ivoire, rapporte L’Intelligent d’Abidjan qui publie les 9 articles et productions de la journaliste émérite.