Agence Emploi Jeunes: 600 postes à pourvoir, comment postuler

L’Agence Emploi Jeunes, structure sous tutelle du Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, a ouvert 608 postes à pourvoir dans le cadre d’un recrutement pour ses entreprises partenaires, a appris Afrique-Sur7, ce jeudi 28 janvier 2021.

Un vaste recrutement de 600 postes, lancé par l'Agence Emploi Jeunes

Le nombre de place, en fonction des profils recherchés par la structure étatique ivoirienne en charge de l'insertion des jeunes âgés de 18 à 45 ans et de l'accompagnement des personnes vulnérables, éloignées du marché de l'emploi, s’établit comme suit: ELECTRICIENS (CDI) – 20 postes, MACHINISTES (CDI) – 500 postes, ASSISTANTE ADMINISTRATIVE (CDD) – 02 postes, ÉLECTRICIEN AUTO (CDD) – 03 postes, MÉCANICIEN AUTOS ET ENGINS (CDD) – 03 postes, MÉCANICIENS (CDI) – 80 postes.

Les conditions pour postuler - Agence Emploi Jeunes

Les candidats intéressés qui devront postuler sur le site de l’Agence emploi jeunes: www.agenceemploijeunes.ci doivent être âgés entre 20 et 45 ans et avoir le niveau 3e, au moins. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés, précise la note d’information dont copie a été reçue par notre rédaction.

Rappelons que le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Monsieur Mamadou TOURE, a procédé récemment au lancement officiel de la phase 1 du « projet d’appui à la création d’Emplois Numériques pour 200 000 jeunes en Côte d’Ivoire ». La cérémonie s’est tenue, ce jeudi 07 janvier 2021 à la salle de conférence de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en présence du représentant du Ministre du Plan et du Développement et des représentants des structures partenaires.

Financé par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et soutenu par le Gouvernement ivoirien, le projet d’appui à la création d’opportunités d’emplois et de sources de revenus liées au numérique cible 200 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans, dont 50 % de femmes, sur l’étendue du territoire national, notamment les jeunes vulnérables exposés à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire ainsi que ceux en situation de handicap, notamment en milieu rural. Il est estimé à un coût total de 116 milliards de FCFA pour une période de mise en œuvre de trente-six (36) mois.