Côte d’Ivoire: Hommage de la Nation à Marcel Zadi Kessy, ex-pdt du CESEC

Le chef de l’ Etat ivoirien Alassane Ouattara a pris part, ce jeudi 28 janvier 2021, à la cérémonie d’hommage de la Nation à feu Marcel Zadi Kessy, ancien Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), décédé le 13 octobre 2020.

Côte d’Ivoire: La Nation rend hommage à Zadi Kessy décédé en octobre 2020

La nation ivoirienne a rendu un vibrant hommage, jeudi 28 janvier 2021, à feu Marcel Zadi Kessy, l’ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, décédé en octobre 2020.

Cette cérémonie a été marquée par plusieurs grands moments, notamment le recueillement du Chef de l’État devant la dépouille, l’oraison funèbre, les honneurs militaires et la remise du Drapeau national, par le Président de la République, à la veuve du défunt.

Le Directeur Général de Fraternité Matin, Venance KONAN, par ailleurs Conseiller Économique, Social, Environnemental et Culturel, a salué les qualités humaines et professionnelles de feu Marcel Zadi Kessy, un grand serviteur de l’État, un acteur de développement et un travailleur acharné.

Pour lui, l’organisation de la cérémonie d’hommage de la Nation, est le témoignage à la fois spontané et éloquent de ce que l’illustre disparu représente pour la chaîne des générations, le Conseil Économique, et la Côte d’Ivoire.

Figure emblématique de l’histoire de notre pays et icône du progrès et du développement, notamment local, Marcel Zadi Kessy reste, selon le Directeur Général de Fraternité Matin, un manager émérite des hommes et des entreprises; un leader dont la vie et le parcours imposent à tous, le respect.

Évoquant son passage à la tête du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, Venance Konan a indiqué que le Président Marcel Zadi Kessy a entamé son mandat en s'appuyant sur deux axes essentiels, à savoir la rénovation des infrastructures de l’Institution et la réforme de son organisation administrative pour que le Conseil puisse répondre efficacement aux exigences des défis de réconciliation et de développement de notre pays.

L'ex-directeur général du Groupe CIE/SODECI a ainsi mis, selon lui, un point d’honneur à planifier son action à la tête de l’Institution et à rechercher les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions assignées à cette Chambre consultative. Pour M. Venance Konan, a l'ex-président du CESEC laisse en souvenir, l’image d’un homme de défis, d’une icône du développement, d’un vase de sagesse, d’un condensé de simplicité, de douceur et de force. Notons que le Président Marcel Zadi Kessy sera inhumé, le samedi 30 janvier 2021, à Yacolidabouo, dans le Département de Soubré.

Source : Présidence