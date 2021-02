Guillaume Soro dépêche des proches chez Anne-Marie Bonifon

Guillaume Soro a dépêché des proches auprès d'Anne-Marie Bonifon, sortie de prison le mercredi 27 janvier 2021, après six mois de détention à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), a-t-on appris auprès de sources proches du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS).

Anne-Marie Bonifon reçoit les mots de réconfort de Guillaume Soro

Mercredi 3 février 2021, au nom de Guillaume Soro, une délégation officielle de Générations et peuples solidaires (GPS) a rendu une visite à Anne-Marie Bonifon. Les émissaires de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne avaient pour mission d'apporter des mots de réconfort à la coordinatrice nationale de GPS.

Pour rappel, Anne-Marie Bonifon et trois autres de ses camarades, notamment Henriette Sonnebo Guei, Naminata Koné et Kouignignon Irène Pan épouse Todé, sont sorties de prison. Elles ont séjourné pendant six mois à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. "Je suis très contente. Je dis d'abord merci à Dieu. Je dis un grand merci à Guillaume Kigbafori Soro parce que depuis le 14 août 2020, nous sommes ici à la MACA. Soro n'a jamais cessé de nous aider. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous aider. Un grand merci à Guillaume Soro. Nous sommes libres. On a notre Bac, on a notre doctorat. La lutte continue. On ne va jamais baisser les bras. Cela a été une formation militaire. Nous sommes devenues plus fortes qu'avant", avait lâché leur porte-parole à leur sortie de la prison.

Ces militantes de GPS avaient été interpellées le 13 août 2020 à l'issue d'une marche de protestation contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Leur arrestation avait suscité de vives réactions dans la classe politique. "Alors qu’hier, @AOuattara_PRCI (Alassane Ouattara) a eu le droit de communier avec ses militants malgré le Coronavirus (dont il se fiche! Les mots sont de lui), il interdit à l’opposition d’exprimer son opinion même dans une salle close! Plusieurs responsables de GPS arrêtés", s'était offusqué Guillaume Soro.