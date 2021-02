CNT: Oubliés, des détenus de la crise électorale supplient Hamed Bakayoko

Des détenus de la crise électorale d'octobre 2020, ont lancé un appel au Premier Ministre Hamed Bakayoko en vue d’obtenir la clémence des autorités ivoiriennes.

Abandonnés par l’opposition, des prisonniers de la crise électorale appellent Hamed Bakayoko au secours

C’est un véritable cri de cœur qu'ils lancent à l’endroit du Premier ministre Hamed Bakayoko. Dans une déclaration dont Afrique-sur7.fr a reçu copie, deux cent cinquante détenus de la crise électorale de 2020, réunis au sein de la CDPR, appellent au secours le chef du gouvernement à l’effet d’obtenir leur libération.

« Ces 230 détenus regroupés au sein du Collectif des Détenus pour la Réconciliation et la Paix (CDPR) vous appellent au secours, non seulement à cause de l'aboutissement du dialogue politique et des accords signés entre les partis politiques pour la Réconciliation et la Paix », écrivent-ils dans leur courrier.

Ces prisonniers, détenus pour la plupart à la Maison d’arrêt et de correction d’ Abidjan (MACA), après avoir été interpellés aux heures chaudes de la crise électorale d'octobre 2020, se disent « abandonnés » à leur propre sort par leurs leaders politiques.

Ils avaient répondu favorablement, entre septembre et novembre 2020, au mot d’ordre de désobéissance civile, lancé par Henri Konan Bédié et ses pairs de l’opposition contre le troisième mandat jugé « anticonstitutionnel » du président Alassane Ouattara.

« (…) Plus d'une centaine de nos camarades, aujourd'hui détenus à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), qui se sentent abandonnés, vous appellent au secours afin qu'ils retrouvent la liberté et regagnent leurs différentes familles respectives », implorent-ils.

Tirant les leçons de la crise électorale, ils ont décidé de s'inscrire, depuis la MACA où ils sont détenus, dans le processus de réconciliation nationale et de paix, initié par le président de la République lors de son investiture le 14 décembre 2020.