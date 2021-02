L'inquiétant retour du Virus Ebola, risque élevé en Côte d'Ivoire

Résurgence du virus Ebola. La peur s’empare des populations en Afrique de l'Ouest qui voit réapparaître le spectre de la fièvre Ebola. Après cinq ans “d’absence”, sept cas dont trois mortels, ont été recensés dimanche dans le sud-est de la Guinée d'où était déjà partie la pire épidémie de l'histoire du virus.

Après 5 ans de repos, le virus Ebola réapparaît en Afrique de l’Ouest

La Guinée d’où est partie l’épidemie en 2013, a déclaré officiellement une nouvelle épidémie d'Ebola après la mort d'au moins trois personnes à cause du virus, en fin de semaine dernière. Plusieurs victimes ont été enrégistrées et quatre autres ont été atteintes de diarrhée, de vomissements et de saignements après avoir assisté à l'enterrement d'une infirmière.

La République démocratique du Congo a annoncé le 7 février 2021 la "résurgence" de la maladie à virus Ebola dans l'est du pays. Les nouveaux vaccins développés seront acquis par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont déclaré les responsables sanitaires. Des tests effectués à Conakry ont confirmé le 14 février qu'il s'agissait bien d'Ebola. "Cela met la Guinée en situation d'épidémie Ebola", a annoncé le 14 février le patron de l'Agence sanitaire guinéenne (ANSS), le Dr Sakoba Keïta, à l'issue d'une réunion d'urgence.

Selon un médecin, une infirmière est décédée fin janvier à Gouecké, près de la capitale régionale Nzérékoré, et "plusieurs personnes ayant pris part à son enterrement ont, quelques jours après, commencé à avoir des manifestations de diarrhées, de vomissements, de saignements et de fièvre". C'est également de cette région située à plus de 800 kilomètres de Conakry par la route, qu'était partie la pire épidémie de l'histoire du virus.

Ebola: L'OMS mieux armée qu'il y a cinq ans

Entre 2013 et 2016, plus de 11 000 personnes sont mortes lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Alors que la planète est loin d'en avoir fini avec la pandémie de Covid-19, Conakry et l'OMS s'estiment toutefois mieux armées qu'il y a cinq ans, grâce notamment aux progrès de la vaccination, pour faire face à cette maladie virale apparue pour la première fois en 1976 dans l'actuelle République démocratique du Congo, où elle sévit encore régulièrement.

Dans un communiqué, l'OMS précise en outre qu'elle "travaille déjà" avec le Liberia et la Sierra Leone pour renforcer la vigilance et qu'elle est en contact avec "la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et les autres pays à risques dans la sous-région".

Entre 2014 et 2016, la résurgence de la maladie à virus Ebola a touché près de 30 000 personnes dans dix pays, principalement des ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Plus de 99% des cas mortels ont été recensés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. En août 2014, l'OMS déclare une "urgence de santé publique mondiale", appelle à une "réponse internationale coordonnée".