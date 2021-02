Après la Covid-19, l'épidémie d'Ebola aux portes de la Côte d'Ivoire

Alors que la pandémie de la Covid-19 prend de plus en plus d'ampleur et que les autorités sanitaires ivoiriennes tentent, tant bien que mal, de contenir cette pneumonie virale, une autre épidémie est aux portes de la Côte d'Ivoire. Dans un communiqué dont Afrique-sur7 a reçu copie, Dr Eugène Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, fait état d'un risque de propagation de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) de la Guinée en Côte d’Ivoire.

Dr Aka Aouélé sort son arsenal contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) qui menace la Côte d'Ivoire

En décembre 2013, surgit en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone (trois-pays), une épidémie à virus Ebola qui a fait au moins 28 000 de personnes infectées, pour plus de 11 000 décès (taux de mortalité très alarmant), et plus de 10 000 survivants avec séquelles, selon le bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette épidémie se propage par ailleurs à d'autres États de la sous-région ouest-africaine et même en Europe, accroissant ainsi le nombre de pays touchés.

En Côte d'Ivoire, les autorités ont réussi à contenir l'épidémie, évitant ainsi qu'un seul cas de cette maladie hémorragique ne soit contrôlé positif sur le sol ivoirien. Cependant, face à la résurgence d'une nouvelle épidémie d'Ebola, avec de nouveaux cas apparus sur le territoire guinéen, notamment une ville frontalière de la Côte d'Ivoire, Dr Eugène Aka Aouélé n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme pour prévenir ses compatriotes.

Face à l'épidémie qui menace à nouveau la Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé a produit une déclaration pour, non seulement préparer à une riposte efficace contre cette maladie infectieuse, mais avant tout, éviter que cette grande épidémie n'explose au pays. De même, pour contrôler l'épidémie, le ministre Aka Aouélé a mis en mission les directions régionales de la santé à plus de vigilance pour ne pas qu'un premier cas ni un cas suspect n'apparaisse dans les villes proches de la frontière.

À noter qu'en République démocratique du Congo (RDC), berceau de cette fièvre hémorragique, d'autres nouveaux cas d'épidémies ont été signalés. Ebola sévit en effet dans ce pays de l'Afrique central, ces derniers jours. Vomissements, diarrhées, grippe aiguë sont autant de symptômes qui apparaissent chez les personnes contaminées. Les autorités y sont donc à pied d'oeuvre pour lutter contre cette grave épidémie afin d'éviter la contamination épidémique à grande échelle et freiner la propagation de l'épidémie à d'autres pays d'Afrique.

DECLARATION DU GOUVERNEMENT

Objet : Risque de propagation de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) de la Guinée en Côte d’Ivoire

Le Gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14/02/2021 une épidémie de Maladie à Virus Ebola à Gouecké dans la préfecture de N’Zérékoré, localité qui partage une frontière avec l’ouest de la Côte d’Ivoire.

À l’issue des premières investigations, sept (07) cas dont trois (03) décès ont été enregistrés.

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire, face à la menace sanitaire importante pour notre pays à cause du risque de propagation transfrontalière de l’épidémie de Maladie à Virus Ebola voudrait rassurer les populations qu’aucun cas d’Ebola n’a été déclaré en Côte d’Ivoire.

Le Gouvernement voudrait aussi rappeler que le CNS lors de sa dernière session a déclaré l’État d’Urgence Sanitaire.

Le dispositif actuel de lutte contre la Covid 19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola sous la coordination du Comité Technique de veille.

Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a arrêté les mesures suivantes :

- La réactivation du Centre des Opérations d’Urgence en Santé Publique en mode lutte contre Ebola avec la désignation d’un gestionnaire d’incident ;

- L’actualisation du plan national de préparation et de réponse à la MVE avec la mise en fonction du Centre de Traitement Ebola (CTE) de Man ;

- La mise en mission des Directions Régionales de la santé, surtout dans les zones frontalières (Man, Guiglo, Odienné, San-Pedro) pour :

o Renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de Maladie à Virus Ebola (MVE) ;

o Réactiver les comités de vigilance sanitaire des villages des localités frontalières ;

o Renforcer la surveillance des fièvres hémorragiques dans les établissements sanitaires ;

- Maintenir et renforcer le contrôle sanitaire aux points d’entrée (Aéroports, ports, frontières terrestres) ;

- Organiser l’information et la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention de la MVE sous le leadership des préfets des régions surtout ceux partageant une frontière avec la République de Guinée ;

Par ailleurs, le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique invite les populations au strict respect des mesures suivantes :

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou se frotter les mains avec une solution hydroalcoolique ;

- Désinfecter les sécrétions biologiques (urines, selles, sang, vomissement, sueur…) des malades avec l’eau de javel;

- Se rendre immédiatement à l’hôpital en cas de fièvre, maux de tête, saignements pour bénéficier d’une prise en charge précoce ;

- Limiter les mouvements transfrontaliers avec les zones affectées par la Maladie à Virus Ebola;

- Éviter les contacts directs avec les sécrétions biologiques des malades de la MVE (urines, selles, sang, vomissement, sueur…) ;

- Éviter tout contact rapproché avec les personnes présentant les signes évocateurs de la MVE (fièvre, maux de tête, saignement) ;

- Éviter de se serrer les mains et de faire des accolades ;

- Éviter de manipuler les corps pendant les rites funéraires

Le Gouvernement rappelle que certaines mesures sont déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et en appelle donc au strict respect de toutes ces mesures si nous voulons être épargnés de la maladie à virus Ebola.

Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre ces 2 pathologies.

Je vous remercie

Dr AKA AOUELE