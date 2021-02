Election de Ngozi Okonjo-Iweala à l'OMC : Le Hourra de Ouattara !!!

Ngozi Okonjo-Iweala a réussi l'exploit d'être la première femme nommée à la Direction générale de l'OMC. Alassane Ouattara, Président ivoirien, qui avait reçu la Nigériane en audience, n'a pas manqué de lui exprimer ses vives et chaleureuses félicitations.

« Les membres de l'OMC viennent d'accepter de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de l'OMC. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation aujourd'hui », telle est l'annonce par laquelle l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a ouvert sa réunion, tenue, ce lundi 15 février. Et pourtant, ce n'était pas du tout évident dès le départ, car l'administration de l'ancien président américain Donald Trump avait plongé la nomination de la nouvelle Directrice générale dans une certaine impasse. Mais dès son élection à la Maison-Blanche, le Président Joe Biden a levé l'obstacle par « son soutien appuyé » à la candidature de la Nigériane.

Aussi, avec cette nomination historique, ADO, Chef de l'État ivoirien, a-t-il tenu à féliciter la toute nouvelle patronne de l'OMC. « Félicitations à ma sœur @NOIweala ! Votre élection à la tête de l’OMC est une source de grande fierté pour le continent et d’inspiration pour les femmes. Bravo ! » a tweeté le Président de la République de Côte d'Ivoire, aussi bien en Français qu'en Anglais pour que ses mots soient entendus de tous.

Congratulations to my sister @NOIweala! Your election as head of the WTO is a source of great pride for the continent and an inspiration for women. Well done ! pic.twitter.com/BKZRrOZVbm

— Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) February 15, 2021