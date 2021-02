Législatives - Marcory: Des conseillers municipaux prennent position

A quelques semaines des élections municipales, des conseillers municipaux de Marcory ont lancé un message aux jeunes de la commune.

Les jeunes de Marcory invités à préserver la paix

L'ambiance était à la fête le dimanche 14 février 2021 à Anoumambo dans la commune de Marcory. La raison, la tenue de la finale du tournoi de football dénommé ''Maracanazo'' parrainé par le conseiller municipal Cissé Tiémoko.

À en croire le parrain, cette activité organisée par le Forum de la société civile africaine (FSA) vise à prôner le vivre ensemble. ''Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu durant cette finale car c'est la cohésion sociale qui est ainsi célébrée. Aujourd'hui sur ce terrain de football, ce sont des jeunes de tous les horizons qui partagent un idéal commun : la paix par le football. C'est pourquoi, nous les encourageons à préserver ce climat de paix et de cohésion sociale à la veille des élections législatives et après le scrutin du 6 mars prochain. Nous croyons que ces jeunes ont atteint une maturité qui leur permet de faire des choix responsables. Car c'est ensemble que nous pourrons construire l'avenir de Marcory et de la Côte d'Ivoire'', a indiqué Cissé Tiémoko, par ailleurs candidat RHDP aux élections législatives.

Il a ajouté que ''nous entretenons des relations cordiales avec Aby Raoul. La preuve, nous nous sommes rencontrés sous vos yeux et les échanges ont été fraternels. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir''. Quant au président du Forum de la société civile africaine, Gnamaka Dogbo Éric, par ailleurs conseiller municipal à Marcory, il a invité les jeunes de Marcory à s'inscrire sur la voie de la paix.

''Cette activité a pour but de rassembler nos jeunes pour prôner la fraternité car c'est ensemble que nous sommes forts. À quelques jours des élections législatives, nous appelons chacun au sens élevé de la responsabilité pour continuer à préserver la paix sociale à Marcory. Ma qualité de leader de la société civile m'impose de multiplier les actions pour maintenir un climat de paix à Marcory. Cependant, dans les jours à venir, nous annoncerons notre choix pour les législatives du 6 mars prochain car nous croyons fermement que nous avons notre mot à dire lors de ces élections législatives'', a affirmé Gnamaka Dogbo Éric.