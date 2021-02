Côte d'Ivoire: Avant les législatives, ce que la CEI a prévu sur le terrain

La Commission électorale indépendante (CEI) informe que l’opération de distribution des cartes d’électeurs en prélude aux élections législatives 2021, est prévue du 20 au 27 février prochain.

Législatives 2021: La distribution des cartes d' électeurs démarre samedi prochain (CEI)

C’est le samedi 20 février prochain que démarre l’opération de distribution des cartes d’électeurs en prélude aux élections législatives prévues en Côte d’Ivoire le samedi 6 mars 2021. Selon le communiqué signé du Secrétaire permanent de la CEI, Kouamé Adjoumani Pierre, l’opération s’inscrit dans la droite ligne du processus électoral relatif audit scrutin.

L'organe électoral invite à cet effet les requérants (anciens et nouveaux électeurs), pour le retrait de leurs cartes d'électeurs, à se prémunir, soit de leur Carte nationale d’Identité (CNI), d’une attestation d’identité, d'un certificat de nationalité ou du récépissé d’enrôlement délivré par l’ONECI ou l’ex-ONI. L’opération de distribution, se fera aux sièges des Commissions électorales locales (CEL), dont la liste est consultable sur le site web de l'institution, sur l’ensemble du territoire national. L’on se souvient en octobre 2020, que l’opération avait connu des perturbations à ce même stade du processus électoral relatif au scrutin présidentiel de 2020.

À travers son mot d’ordre de désobéissance civile suivie du boycott actif, l’opposition qui contestait la crédibilité de l’institution, avait appelé ses militants à se dresser contre le bon déroulement de l’opération. Les deux ex-présidents ivoiriens, Laurent Gbagbo (EDS) et Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), soutenus par Guillaume Soro (GPS) et Pascal Affi N’guessan du Front populaire ivoirien (FPI), entendaient ainsi faire barrage à la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat.

La mise en oeuvre de ce mot d’ordre sur le terrain s’était matérialisée par des scènes de destruction de milliers de cartes d’électeurs et de mise à feu ou saccages de certaines représentations locales de la Commission électorale indépendante (CEI) dans plusieurs localités du pays. Mais la situation semble depuis avoir considérablement évolué, avec l’ouverture du dialogue politique qui a réuni en décembre 2020, pouvoir et opposition autour d’une même table de négociation.

Contrairement au scrutin présidentiel marqué par de violents incidents, celui relatif aux législatives de mars 2021 devrait sauf surprise, se dérouler dans un environnement plutôt apaisé. Et ce, d'autant plus que la quasi-totalité des formations politiques de l’opposition, a décidé de prendre part aux élections. L’institution électorale dirigée par le Magistrat Coulibaly-Kuibiert dit toutefois compter sur l’engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral.