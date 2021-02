Affaire Drogba: Cyrille Domoraud bientôt évincé de l'AFI, Yaya Touré menace

Dans une interview accordée récemment à un média sportif ivoirien, Yaya Touré a fait savoir que Cyrille Domoraud n'est plus apte à diriger l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI).

Yaya Touré: ''Cyril Domoraud doit venir rendre des comptes devant une assemblée générale''

Candidat à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l'emblématique capitane des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a été lâché par ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale, membres de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI).

Ceux-ci avaient préféré octroyer le parrainage de l'association au candidat Yacine Idriss Diallo au détriment de Drogba. Il s'agit entre autres de Kolo Touré, Arouna Dindané et de Cyrille Domoraud.

“Il y a 3 ans, on a approché Drogba pour être notre candidat mais il a refusé en disant qu’il n’était pas intéressé. C’est lorsque Sidy Diallo a décidé de ne plus se représenter candidat, qu’il (Drogba) a décidé de se présenter. C’était déjà trop tard, on avait déjà choisi notre candidat… Le projet de Didier est individuel… si je l’ai en face de moi un jour, je lui dirai que je suis désolé mais le choix avait déjà été fait… Quand une personne fait partie d’une association, la première des choses, c’est d’approcher ceux qui sont dans l’association pour étaler son projet mais ça n’a pas été le cas avec lui… sur 11 ans, Didier n’est venu qu’une seule fois à une réunion de l’AFI…”, avait soutenu Cyrille Domoraud, président de l’AFI.

La grosse colère de Yaya Touré

Cette décision avait coûté très chère à Cyrille Domoraud dont la structure a été suspendue quelques jours plus tard, par la Fédération internationale des footballeurs professionnels ( Fifpro), la structure qui subventionne l'AFI.

De plus, certains footballeurs ivoiriens n'ont pas apprécié cette décision de ne pas accorder le parrainage de l'Afi à Didier Drogba. Il s'agit notamment de Yaya Touré qui a très sévèrement critiqué Cyrille Domoraud.

''Que notre association de joueurs ait choisi de soutenir un autre candidat, constitue une faute majeure, un grave manquement à ses obligations et à sa mission... Il se sert de l’AFI à des fins personnelles et dessert les footballeurs ivoiriens (…) C’est grotesque et honteux ! Que fait-on de la pétition signée par plus de 350 joueurs et joueuses des championnats d’élite de Côte d’Ivoire, qui ont massivement demandé à l’AFI d’apporter son soutien à Didier Drogba ? Que fait-on de l’appel de la plupart des joueurs de l’équipe nationale et de ses capitaines, qui va dans le même sens ? Cette mascarade, ce n’est pas ce que l’on attend d’une association comme l’AFI. De toute évidence, et nous sommes nombreux à le penser, cela doit changer…», a déclaré l’ancien joueur de Manchester City en août 2020.

''Cyrille Domoraud, c'est désormais une évidence, ne peut plus décemment représenter les joueurs. Il n'en est plus le représentant moral (...) Je pense qu'il a trahi l'esprit du mandat que les joueurs lui avaient confié (...) Il faut que les choses changent. Et il en est grand temps (...) Cyrille Domoraud doit venir rendre des comptes devant une assemblée générale (...) Je suis décidé et prêt à m'engager pour redonner à cette association (AFI) qui me tient à coeur, sa mission originelle'', a-t-il indiqué.