Législatives 2021 : Voici la liste définitive des candidats par région

Les Candidats autorisés à compétir lors des élections législatives 2021 sont désormais connus. Le Conseil constitutionnel a en effet statué sur les dossiers à lui transmis par la Commission électorale indépendante (CEI) avant de donner la liste définitive des candidats.

Législatives 2021 : La bataille s'annonce épique à travers les régions de Côte d'Ivoire

Alassane Ouattara, le Président ivoirien, et son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) entendent réaliser un très bon score aux élections législatives du 6 mars 2021, en vue de se tailler une majorité écrasante à l’Assemblée nationale, en vue de soutenir la mise en oeuvre du programme de gouvernement du Chef de l'État ivoirien. Les cadres et autres militants du parti présidentiel entendent, pour ce faire, investir le terrain afin de faire élire leurs différents candidats.

Mais avant la campagne électorale à proprement dite, la Commission électorale indépendante ( CEI) a publié, lundi soir, la liste définitive des candidats retenus pour cette élection. L'institution dirigée par le Magistrat Ibrahime Koulibaly-Kuibiert a par ailleurs invité les candidats, au siège de la CEI, à procéder au retrait des spécimens de bulletins de vote et des affiches dans le cadre de la campagne électorale du scrutin législatif, qui s’ouvre le 26 février prochain, et ce, pour une semaine.

La bataille s'annonce d'ores et déjà très relevée dans certaines circonscriptions électorales, ou des députés, figures de proue de la classe politique ivoirienne, tenteront de conserver leur siège de député au sein du Parlement ivoirien.

Cliquez sur ce lien pour avoir la liste des candidats par région

https://cei.ci/liste-des-candidats-edan-2021/