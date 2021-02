Danané: Le RHDP choisit un candidat "fatigué et malade", Mabri dénonce

Le dimanche 21 Février 2021, Albert Mabri Toikeusse, président de l'UDPCI, a effectué à Gbon-Houye, village natal de l'Honorable Diety Félix, une visite fraternelle à ses alliés et autres militants de cette localité.

Mabri Toikeusse: ''La fragilité et la convalescence de Diety Félix n'a guère ému ses amis du RHDP"

La localité de Gbon-Houye, à 31 km de Danané, a connu un après-midi d'une rare effervescence. La visite de Mabri Toikeusse, dans un cadre fraternel, répondait à une remobilisation de ses troupes.

L'occasion était belle pour mettre fin aux multiples rumeurs sur son compte. "Mabri est bien vivant", s'est vivement exclamé le coordinateur local du parti arc-en-ciel.

Abraham Diety, Candidat démissionnaire du FPI, a parlé au nom de la coalition pour une victoire éclatante de l'opposition. À l'occasion, cet autre fils de Gbon-Houyé a appelé à l'union sacrée des partis de l'opposition pour un soutien véritable à l'UDPCI.

Dans son discours tant attendu par parents et sympathisants de Diety Félix, par ailleurs Candidat du RHDP, le président Mabri Toikeusse leur dira :

"Diety Félix est mon aîné. Je le sais fatigué et malade pour lui avoir rendu visite. Tout homme dans pareil état ne peut que prier pour sa guérison. La fragilité et la convalescence de Diety Félix n'a guère ému ses amis du RHDP. Mieux, on lui demande de rempiler à un autre mandat. La raison est que mon aîné se trouve captif du RHDP. Nous savons toutes ces menaces qu'il subit au quotidien de la part de sa nouvelle famille politique, le RHDP. Chers parents, aidez-moi à sortir votre fils DIETY des filets d'un parti dit de Paix mais qui prend plaisir à briser d'autres Ivoiriens...", a-t-il lancé.

Se montrant assez réceptifs au discours de leur hôte, les parents de Gbon-Houyé ont sollicité son aide pour la construction d'un foyer des jeunes. Mabri Toikeusse accède dare-dare à cette demande en promettant pour bientôt 10 tonnes de ciment et du fer.

À Kouan-Houle, l'ambiance était toute aussi festive. Le décor des belles retrouvailles était perceptible à des kilomètres de là.

Les soutiens remarquables du patriarche Gueugbeu Jean-Baptiste, du professeur Minde et bien d'autres cadres des cantons Kalé, Lolé Nord, Ouinleu et Gouroussé, sont à coup sûr, autant d' éléments catalyseurs d'une victoire certaine des candidats Berni et Melo de l'opposition ; fièrement brandis par Mabri Toikeusse.

Sony Wagonda

Correspondance particulière