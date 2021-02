Législatives 2021 : La CEI annonce l'ouverture de la campagne

Après l’élection présidentielle, la Commission électorale indépendante (CEI) convoque à nouveau le collège électoral dans les bureaux de vote pour prendre part aux élections législatives 2021, le 6 mars prochain. Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, président de l’institution électorale, annonce pour ce faire l’ouverture de la campagne électorale, pour ce vendredi, à partir de minuit.

Législatives 2021 : La CEI appelle à une campagne « sans violences, sans invectives et sans provocation »

La Côte d’Ivoire entend renouveler son Assemblée nationale à la faveur des élections législatives du 6 mars 2021. Pour cette nouvelle législature qui s’annonce, les partis politiques ivoiriens majeurs ont décidé d’y prendre part. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est déterminé à donner au Président ivoirien, Alassane Ouattara, une majorité substantielle au Parlement, après son élection pour un troisième mandat à la Présidence de la République.

L’ancien président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui avait lancé la désobéissance civile et le boycott actif lors du scrutin présidentiel, a annoncé la participation de son parti à cette élection. Même le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, qui avait jusque-là boycotté toutes les élections depuis 2011, a présenté des candidats à cette élection.

Aussi, pour ces législatives 2021 qui s'annoncent très ouvertes au sein de la classe politique ivoirienne, le président de la Commission électorale indépendante (CEI), le Magistrat hors hiérarchie, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, s'est adressé a l'ensemble des candidats, ainsi que le peuple ivoirien pour les appeler à des élections apaisées et sans violences.

Législatives 2021 : Ouverture de la campagne par Ibrahime Coulibaly-Kuibiert

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Chers compatriotes,

Le 06 mars 2021, les électeurs résidant sur le territoire national sont invités à désigner les représentants du peuple de Côte d’Ivoire à l’Assemblée Nationale, par la voie des urnes.

À cet effet, au terme de la phase du contentieux porté devant le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante (CEI) a publié, le 22 février 2021, la liste définitive des candidats retenus pour concourir.

Conformément au décret fixant la durée de la campagne électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, la campagne électorale s’ouvre ce vendredi 26 février 2021 à 00 heure et prend fin le jeudi 04 mars 2021 à minuit.

Candidates, candidats,

La période réglementaire de la campagne électorale est le moment indiqué pour aller au-devant des électeurs, dans les limites de vos circonscriptions respectives, pour exposer librement la noble ambition que vous nourrissez pour les Ivoiriens.

Et ce, selon les règles prescrites par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné.

Il s’agit de démontrer, sans violences, sans invectives et sans provocation aux électeurs, vos aptitudes à les représenter valablement à l’hémicycle.

La Commission électorale indépendante, à cet effet, a mis à la disposition de chacune et de chacun d’entre vous, des affiches à votre effigie pour éclairer et déterminer l’électeur quant au choix de son candidat ; et des spécimens de bulletin de vote pour permettre à l’électeur de faire ce choix sans erreur.

À vous chers électeurs,

Vous serez l’objet de tant de convoitises ces jours à venir.

La Commission électorale indépendante voudrait insister sur l’idée que la période de campagne électorale est un moment d’écoute et d’échanges qui doit vous permettre de choisir le meilleur profil pour servir les aspirations et les intérêts légitimes du peuple à l’Assemblée Nationale.

C’est donc avec civisme et responsabilité que vous devrez accueillir les candidats qui voudront s’adresser à vous par tous les canaux de communication non proscrits par le code électoral.

Avec les organes de régulation du secteur de la communication, la Commission électorale indépendante veillera au strict respect de l’accès des candidats aux médias de service public, quelle que soit leur nature.

En outre, la Commission électorale indépendante voudrait rassurer chacun des acteurs de cette phase du processus électoral que les Forces de Défense et de Sécurité ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour garantir une campagne paisible.

La Commission électorale indépendante compte, par ailleurs, sur chacun d’entre vous pour agir dans le strict respect des mesures barrières de la maladie à coronavirus.

À toutes et à tous, la Commission électorale indépendante souhaite une très bonne campagne électorale.

M. Coulibaly-Kuibiert Ibrahime