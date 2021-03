Législatives 2021 : Didier Brou à la conquête d'Afféry

Candidat aux élections législatives dans la circonscription d'Afféry, Didier Brou Jean Serge s'est lancé à la conquête des électeurs à travers deux meetings. Le fondateur du Front national démocratique et réformiste (FNDR) est convaincu de sa victoire à quelques jours du scrutin législatif.

Législatives : le candidat Brou Didier et sa "nouvelle vision"

Le samedi 27 février 2021, l'homme d'affaires ivoirien Brou Didier Jean Serge, candidat du Front national démocratique et réformiste (FNDR) aux élections législatives du 6 mars 2021, a animé un meeting au quartier Ambeukoi. Ce jour-là, il était question pour lui de se rendre compte de sa cote de popularité auprès des habitants d'Afféry. Avec son slogan "Nouvelle génération, nouvelle vision", à quelques jours des échéances électorales, le politicien ivoirien laisse entendre que parmi les quatre candidats en lice, il a le meilleur profil pour défendre les intérêts des populations à l'Assemblée nationale.

Didier Brou Jean Serge a également eu des échanges avec les populations d'Asseudi. Au cours du meeting, assuré de remporter le scrutin, il a assuré que sa victoire sera portée par les électeurs de ladite localité. Le premier responsable du Front national démocratique et réformiste (FNDR) est attendu pour d'autres meetings dans des villages et quartiers de la commune et sous-préfecture d'Afféry.

Il faut rappeler qu'en 2016, Brou Didier, diplômé en finances, s'était porté candidat aux législatives dans la circonscription de Yopougon, une commune d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. A travers cette candidature à l'élection des députés, le patron du FNDR entendait ainsi se positionner sur l'échiquier politique national.

Cinq ans plus tard, l'ancien pensionnaire de l'INSET (actuel Institut national polytechnique Houphouët-Boigny) revient à la charge en visant cette fois la localité d'Afféry, sa ville d'origine. Soucieux du bien-être de ses parents, Brou Didier veut leur apporter le renouveau et l'unité. En attendant les résultats des élections législatives, le porte-étendard du Front national démocratique et réformiste continue de passer son message aux électeurs.