Législatives 2021: EISA et le Centre Carter déploient 24 observateurs

Vingt-quatre observateurs de court terme de la mission internationale d’observation internationale conjointe de l’ Eisa-Centre Carter, ont été déployés ce mercredi 3 mars 2021 en vue de l’observation des élections législatives prévues en Côte d’Ivoire, samedi prochain.

Législatives 2021 : La mission conjointe EISA-Centre Carter déploie 24 observateurs de court-terme sur le terrain

Par équipe de deux, ils ont pris la route dans la matinée de ce mercredi 03 mars pour rejoindre leurs zones de responsabilité sur le terrain. Ces 24 observateurs de court terme, auront la charge de travailler aux côtés des 16 observateurs internationaux de long terme (OLT), déployés, le 13 février dernier, à collecter le maximum d’informations, le long de tout le processus électoral.

« Dès leur arrivée, ils seront également formés par les OLT sur les enjeux régionaux et les spécificités de leurs circonscriptions respectives », a indiqué M. Valdodio N’Diaye, le chef de projet, lors d’une conférence de presse animée ce mercredi à Abidjan. « Les consignes sont claires. Nous avons un code de conduite et le code de conduite, c'est le respect des lois et règlement du pays. Il faut savoir jusqu’où ne pas aller. Il faut également prendre soin de soi parce que vous êtes votre premier agent de sécurité. Il ne faut pas se mêler de ce qui ne vous regarde pas. Vous êtes là pour observer les élections, limitez-vous à ça », a-t-il confié aux observateurs déployés.

Ce sont au total 50 observateurs "chevronnés" EISA-Centre Carter, provenant de 28 pays, dont 20 pays africains, qui observeront le processus. La mission évaluera le scrutin en observant dans les circonscriptions dans lesquelles environ 94% des électeurs inscrits, résident.

« Le mandat de la mission est d’observer et d’analyser l’ensemble du processus électoral afin de fournir une évaluation détaillée, impartiale et objective », a rappelé M. N’Diaye. « (…) Nous relevons ce qui est bon et quand il y a des dysfonctionnements, nous les relevons également en faisant des recommandations fortes afin de permettre à ceux qui gèrent les élections de les améliorer », a-t-il clarifié.

Et de préciser que la mission opère en toute « indépendance et neutralité ». « Le bon déroulement des élections législatives inclusives et démocratiques est crucial pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et de la région. La mission d'observation de l'Eisa-Centre Carter aspire à renforcer la confiance des citoyens ivoiriens dans un processus transparent, inclusif et crédible», a-t-il martelé.

La mission conjointe dirigée par Denis Kadima, directeur-exécutif de l'Eisa, a été déployée d'août à décembre 2020 en Côte d'Ivoire pour observer l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.