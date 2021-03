Elections: "Que le 6 mars, le député de Marcory soit Bai Pulcherie Diop"

La campagne électorale pour les législatives du 06 mars 2021 bat son plein à Marcory où chaque candidat, à savoir Bai Pulchérie Diop, tente de convaincre l'électorat.

Bai Pulchérie Diop: ''Marcory a besoin d'un visage nouveau au niveau de l'assemblée nationale''

Candidate du FPI, appuyée par les militants du COJEP de Charles Blé Goudé, de l'Udpci de Mabri Toikeusse et du mouvement AGIR, Pulchérie Diop Bai ne doute pas ‘’qu’au soir du 06 mars prochain, les populations de Marcory sauront la soutenir. Cette ancienne cadre de banque et passionnée de cette belle commune dans laquelle elle occupe des responsabilités de conseillère municipale depuis 2001, est très proche de la population.

Elle y a mené de nombreuses actions, notamment la prise en charge d’enfants abandonnés, l’organisation d’un séminaire sur l’hygiène environnementale, l’autonomisation de la femme, avec un diplôme à l’appui. Pour son programme, elle entend donner un souffle nouveau à la commune de Marcory. Voilà pourquoi elle a opté pour "LA RENAISSANCE" comme slogan de campagne.

Selon Pulchérie Diop Bai, Marcory doit renaître à tous les niveaux pour redonner de l'espoir aux jeunes qui sont un maillon important et indispensable de la population. Un plan Marshall s'impose donc car cette commune, avec une forte présence de la jeunesse, subit les affres du chômage, de la drogue et de la délinquance.

« Marcory a besoin d'un visage nouveau au niveau de l'assemblée nationale. La population de Marcory peut compter sur l’ensemble des militants et au-delà, de toutes les personnes qui croient que nous pouvons constituer la nouvelle force. Nous sommes très confiants, très déterminés, pour que le 06 mars, le député de Marcory soit Bai Pulcherie Diop. Je voudrais rassurer ceux qui ont cru en nous. Comme on le dit dans le jargon, nous allons mouiller le maillot. Nous allons faire tout ce qui est humainement possible, pour aller arracher le fauteuil», se rassure-t-elle. Pour la Renaissance de Marcory, la liste FPI est composée de Diop Pulcherie Baï et Sanogo Djakaridja.