Grosse colère de la CEI contre l'ancien ministre Moïse Lida Kouassi

La Commission électorale indépendante (CEI), juge d’une extrême gravité les propos tenus par Moïse Lida Kouassi, l’ancien ministre ivoirien de la Défense, par ailleurs candidat de l’opposition aux législatives dans la circonscription électorale de Lakota.

Législatives 2021 : La CEI dénonce des propos d’une «extrême gravité» du candidat Lida Kouassi

Selon la CEI, ce cadre du Front populaire ivoirien (FPI), parti fondé par Laurent Gbagbo, investi par le groupement politique EDS dans la souscription électorale de Lakota commune et sous préfecture, s’en serait pris violemment à un autre candidat en lice dans la même circonscription, au cours d’un meeting de campagne, le 3 mars dernier.

« Il dénonce notamment le parachutage de ce dernier dans une circonscription dont il ne serait pas sociologiquement originaire et lui recommande d’aller se présenter chez lui et de laisser le poste aux autochtones », s'insurge l'organe électoral.

« La Commission électorale indépendante (CEI) condamne ces propos qui portent atteinte à la Constitution et violent le Code pénal, ainsi que le Code de bonne conduite des partis et groupements politiques, des candidates et candidats aux élections en Côte d’Ivoire », lit-on dans la note signée de M. Yao Kouamé, directeur de cabinet du président de la CEI, Coulibaly-Kuibiert.

La Commission électorale rappelle que l’article 9 du code de bonne conduite interdit l’instrumentalisation à des fins politiciennes des notions de race, d’ethnie, de genre, de religion, de nationalité et de la vie privée et encourage toute dynamique susceptible de renforcer la cohésion sociale et de préserver la paix.

Au regard de ces dites dispositions, l'organe électoral estime que les propos tenus par l’ancien député de la commune de Marcory, dans le sud d’ Abidjan, « sont de nature à troubler le climat de paix sociale et affecter l’unité nationale. Ils sont surtout indignes d’un candidat aux élections législatives », dénonce la CEI.

« Enfin, la Commission électorale indépendante lance un appel aux leaders politiques et à tous les candidats afin qu’ils fassent preuve de retenue et s’abstiennent de toutes déclarations de nature à fragiliser la cohésion sociale et empêcher la bonne tenue des élections », conclu le communiqué.

Moïse Lida Kouassi, faut-il le rappeler, est le candidat de la coalition réunissant le parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA ) du président Henri Konan Bédié et de la plateforme EDS, proche l’ex-président Laurent Gbagbo.