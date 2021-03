Législatives-Plateau: Jacques Ehouo réélu sans bruit, OD sublimissime

Candidat du PDCI-RDA, soutenu par l'opposition ivoirienne dont la plateforme politique EDS de Laurent Gbagbo, Jacques Ehouo Gabriel a été réélu député de la commune du Plateau.

Élections au Plateau: Et de 3 pour Jacques Ehouo, le candidat de Bédié

En lice pour les élections législatives du samedi 6 mars 2021, le député sortant et maire de la commune du Plateau, Jacques Ehouo a été réélu sans coup férir au terme d'un scrutin apre qui l'a opposé à Ouattara Dramane dit OD et Fabrice Sawegnon, tous les deux candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti dirigé par le président Alassane Ouattara.

"À ce stade du dépouillement, il est clairement établi que mon jeune frère, Ehouo Jacques, le député sortant, est en passe de remporter la victoire, je viens de l'appeller pour le féliciter et lui souhaiter donc de représenter dignement le plateau, notre chère commune. A mes partisants et à mon équipe, je voudrais leur témoigner ma reconnaissance pour la belle campagne et leur demander de garder foi en l'avenir car les grands hommes sont ceux qui savent se relever des échecs... Vive le Plateau paisible ! Vive la Côte d'Ivoire !!", a écrit Ouattara Dramane dit OD sur sa page Facebook.

Une grandeur d'esprit et un fair-play à nul pareil qui achèvent de convaincre que Ouattara Dramane est "un enfant des élections, un adepte de la démocratie".

Rien d'étonnant ! Avant les élections, OD avait réussi à faire signer par trois autres candidats, une charte de non violence en vue d'une élection apaisée dans la commune du Plateau. Afrique-sur7.fr lui attribue une fière chandelle.

Jacques Ehouo, le fils "rejeté" de Bendjo, montre qu'il sait voler de ses propres ailes

Député sortant et candidat à sa propre succession, Jacques Ehouo avait pour principale force le fait qu’il est député sortant et par ailleurs maire de la commune.

Le candidat du PDCI-RDA, parti dirigé par Henri Konan Bédié, avait été élu aux législatives de 2016 et ensuite aux municipales de 2018, c’est dire qu’il a réussi à vendre une offre politique par deux fois aux électeurs du Plateau.

Selon des observateurs, Jacques Ehouo est comparable à un "cheval" qui a déjà gagné deux courses. "C'est un homme de la rue, celui des "djosseurs de nama", des petits cireurs, avec qui il entretient des relations apparemment fortes", le décrit un proche.

Jeudi, lors de son meeting de clôture, le Député sortant du Plateau et candidat à sa propre succession, avait invité les populations du Plateau à aller voter massivement pour lui ce samedi 06 mars 2021, comme elles l’ont fait en 2016 et en 2018.

Témoin et acteur des événements malheureux qui ont émaillé les élections municipales de 2018 à la suite desquelles il fut élu maire, le successeur d'Akossi Bendjo avait demandé aux populations de veiller sur les résultats du vote.

C'était donc un Jacques Ehouo Gabriel confiant de sa victoire, que le candidat Ouattara Dramane avait en face.