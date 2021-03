Yopougon: Armand Ouégnin (EDS-PDCI) met en garde contre toute "tentative de fraude"

Qui de la coalition EDS-PDCI conduite par Pr Armand Ouégnin ou du RHDP du président Alassane Ouattara, est réellement sorti victorieux du scrutin législatif à Yopougon? Les spéculations vont bon train alors que la commission électorale indépendante, l’organe habilité à proclamer provisoirement les résultats, ne s’est pas encore prononcé.

Législatives-Yopougon : Armand Ouégnin (EDS-PDCI) dénonce des manoeuvres suspectes du ministère de l' Interieur

À Yopougon, commune du nord d’ Abidjan, le doute continue de planer sur les véritables résultats sortis des urnes, 48 h après le déroulement du scrutin législatif du samedi 6 mars dernier. Dans une déclaration dont Afrique sur 7 a reçu copie, la liste présentée par l’opposition ivoirienne met en garde contre toute tentative de falsification des véritables résultats issus des urnes.

« Nous avons pris connaissance d'un document du ministère de l'Intérieur circulant sur les réseaux sociaux et autres plateformes internet, faisant état de résultats du scrutin des élections législatives 2021 », énonce Pr Armand Ouégnin, tête de liste EDS-PDCI, dans un communiqué. « Nous tenons à préciser et informer la population, que le ministère de l'Intérieur n'est pas habilité à proclamer les résultats des élections législatives en Côte d'Ivoire », a précisé le proche de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo.

« Nous mettons en garde le ministère de l'Intérieur qui semble orchestrer une tentative de fraude et demandons à la CEI de proclamer les résultats qui nous donnent la victoire. Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l'obligation de rétablir la vérité des urnes en communiquant tous les Procès-verbaux en notre possession à la presse », a mis en garde l'ancien Secrétaire d' Etat à la sécurité sociale.

Selon Armand Ouégnin, les résultats de la circonscription de Yopougon, publiés par le ministère de l'Intérieur et qui circulent en boucle sur les réseaux sociaux, sont « foncièrement faux ». « Nous rappelons que nous bénéficions de tous les procès-verbaux, et qu'au vu des calculs, nous savons que nous sommes les vainqueurs de l'élection législative 2021 dans la circonscription de Yopougon », fait savoir Pr Armand Ouégnin dans sa déclaration.

Comme à Yopougon, à Marcory et Port-bouët, l'opposition dénonce également des cas similaires où les résultats à leur disposition, sont complètement différents de ceux consolidés par les CEI locales. Les législatives du samedi 6 mars, faut-il le souligner, ont enregistré la participation de toutes les formations politiques de l’opposition dite significative.

Selon les rapports de plusieurs missions d’observation, notamment EISA-Centre Carter, ces élections se sont déroulées dans un cadre relativement apaisé, contrairement à la dernière élection présidentielle qui a été entachée de violents évènements qui ont fait près d’une centaine de morts. Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, et ses soutiens, notamment le Front populaire ivoirien (FPI), et les mouvements et associations proches de l’ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, avaient lancé un mot d’ordre de désobéissance civile contre la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara.

Mais le chef de l'Etat sortant, leader du RHDP, a été réélu sans coup férir à plus de 94, 27% des suffrages, face à Kouadio Konan Bertin (KKB) qu'il a nommé depuis lors, ministre de la Réconciliation nationale.