Côte d'Ivoire: Michel réinstalle son père Laurent Gbagbo à Yopougon

Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, a élu député lors des législatives à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire où les électeurs ont voté samedi dans le calme pour choisir leurs députés.

Michel Gbagbo élu député de Yopougon: Grand retour dans le jeu électoral du Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo

La Commission électorale indépendante (CEI) a proclamé mardi les résultats des communes phares d'Abidjan que sont Port Bouët, Marcory et Yopougon où se presentait Michel Gbagbo. Dans cette commune populaire d'Abidjan qui compte le plus grand nombre d'électeurs de Côte d'Ivoire, près de 500.000 sur 7,4 millions, Michel Gbagbo a été élu avec 41.820 voix 47,20% devant le député sortant du RHDP, Koné Kafana.

Le scrutin s'est tenu sans le Premier ministre Hamed Bakayoko, réélu dans son fief de Séguéla (nord de la Côte d'Ivoire), transféré en Allemagne pour des soins médicaux après son hospitalisation à Paris depuis le 18 février.

Les législatives du samedi 06 mars se sont dans l'ensemble déroulées dans le calme, contrairement à la présidentielle d'octobre 2020, marquée par des violences avant et après le scrutin, qui avaient fait 87 morts et quelque 500 blessés.

Ce scrutin avait été boycotté par les partis d'opposition et le président Alassane Ouattara réélu avec plus de 94% des voix pour un troisième mandat controversé.

En octobre 2017, Michel Gbagbo, le nouveau député de Yopougon, était jugé et condamné à Abidjan pour « divulgation de fausses nouvelles » après avoir annoncé la disparition de prisonniers politiques en Côte d’Ivoire.

Le fils de l’ex-président Gbagbo issu d’un premier mariage avec une Française, avait été condamné le 10 mars 2015 à cinq ans d’emprisonnement pour « attentat à la sûreté de l’Etat », sans toutefois être écroué. Aux dernières législatives, en décembre 2016, le RHDP, alors allié au PDCI, avait remporté la majorité absolue avec 167 sièges.

En outsider face au RHDP et à l'alliance PDCI-EDS, s'est formée une autre alliance entre l'ancien Premier ministre de M. Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan, et les formations d'un ex-ministre, Albert Mabri Toikeusse, et de l'ex-chef des «Jeunes patriotes», Charles Blé Goudé qui lui, a longtemps été un des piliers de la galaxie des partisans de Laurent Gbagbo.

Le vote dernier a marqué le grand retour du FPI de Laurent Gbagbo. Son parti boycottait tous les scrutins depuis l'arrestation de M. Gbagbo en avril 2011 à Abidjan et son transfèrement à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, après des violences post-électorales ayant fait quelque 3.000 morts.

Après son acquittement en janvier 2019, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) a été remis en liberté conditionnelle et vit depuis à Bruxelles. Ses partisans attendent avec impatience son retour que le nouveau député de Yopougon a récemment annoncé pour "bientôt".

L'enjeu des législatives pour les partis d'opposition, était d'obtenir suffisamment d'élus à l'Assemblée nationale afin d'empêcher "la consolidation d'un pouvoir absolu" du président Ouattara et de son parti.

Pour poursuivre la politique de "réformes" du chef de l'Etat, le RHDP entend, lui, conserver sa majorité absolue de 167 sièges sur 255, obtenue en décembre 2016 alors qu'il était allié au PDCI.