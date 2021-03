Défait à Facobly (Guémon), Evariste Méambly à la conquête d'Abidjan

Evariste Méambly a été doublement défait au Conseil régional du Guémon et aux élections législatives dans la circonscription de Facobly. Mais loin de se laisser enterrer politique, le désormais ancien membre du Parlement ivoirien a un autre challenge, celui de devenir un élu dans une grande commune d'Abidjan.

Après le Guémon, Evariste Méambly vise désormais une grande mairie d'Abidjan

Les récentes élections législatives, du 6 mars 2021, ont fait de grosses victimes, dont l'Honorable Evariste Méambly, qui a perdu son poste de député de Facobly, au détriment de Séhi Gaspard, proche du Front populaire ivoirien (FPI) de l'ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo. Deux années plus tôt, notamment le 13 octobre 2018, c'est Célestin Serey Doh qui remportait la présidence du Conseil régional de la région du Guémon, ouest ivoirien, dans sa bataille électorale face à Monsieur Méambly, le président sortant de la région.

Cependant, cette personnalité atypique de la classe politique ivoirienne, qui surfe à souhait entre le camp Bédié, le camp Gbagbo et le camp Ouattara, est loin de se laisser imposer des limites pour son ascension politique. Aussi, l'homme d'affaires semble avoir d'autres ambitions plus grandioses à l'orée des élections locales (régionales et municipales) à venir.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'Honorable Evariste Tié Méambly s'est voulu formel : « Loin d'être un politicien limité, je pars pour une autre destination, laissant désormais la région à la nouvelle génération afin qu'elle puisse apporter le développement qu'elle mérite. » Avant de donner sa nouvelle destination politique : « J'ai été audacieux et je le serai toujours. Ce pourquoi je mènerai mes prochains combats au niveau du district d'Abidjan qui compose onze (11) communes en visant une des plus grandes mairies de ce district afin que tous sachent que le digne fils du Guémon que je suis a de grandes ambitions.»

À propos des moyens financiers qu'il mettra à disposition pour la conquête d'Abidjan, Evariste Méambly ne semble nullement se faire des soucis. « Je le ferai grâce à mes moyens personnels, donc privés, afin de vous ramener les moyens publics », a précisé le leader de l'ancien groupe parlementaire « Agir pour le peuple ».

L'ancien membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui a finalement rejoint le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), s'est par ailleurs incliné devant la mémoire du Premier ministre, Chef du Gouvernement de Côte d'Ivoire, ministre de la Défense, Maire de la commune d'Abobo, qui a été arraché à l'affection des Ivoiriens, le 10 mars dernier. "Adieu mon frère et ami, Hamed Bakayoko", s'est exclamé Méambly.

Evariste Méambly, faut-il le noter, est une personnalité bien connue de la scène politique et plus particulièrement dans la capitale économique ivoirienne, outre le Guémon, sa région d’origine. Une autre chose est cependant de savoir si Abidjan accepte d’accueillir cet ancien élu de l’ouest ivoirien, qui vient pourtant de perdre son influence chez les siens. Mais en politique, « on ne dit jamais jamais », dit le sage.