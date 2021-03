Absent aux obsèques d'Hambak : Adjoumani crucifie Me Gims

Aux obsèques de feu le Premier ministre Hamed Bakayoko, de nombreuses personnalités sont venues des quatre coins du monde pour rendre un hommage mérité. Mais l'absence de Me Gims a profondément irrité le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani, qui n'a pas manqué de cracher ses vérités à l'artiste.

Obsèques d'Hamed Bakayoko, Adjoumani traite Me Gims d'hypocrite et de sorcier

D’Abobo, de Yopougon, de Koumassi, pour ne citer que ces communes d’Abidjan, de Bouaké, de Korhogo, du Burkina Faso, de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique francophone, du côté de l’Afrique tout entière, sans compter ceux qui sont venus d’autres horizons, tous étaient présents, aussi bien au Palais présidentiel d’Abidjan Plateau, au stade d’Ebimpé et même à Séguéla, pour rendre un vibrant hommage à l’ancien chef du Gouvernement ivoirien, S.E Hamed Bakayoko, décédé des suites d’un cancer fulgurant dans un hôpital de Fribourg, en Allemagne.

La classe politique ivoirienne dans son ensemble, à commencer par le chef d’État Alassane Ouattara Ouattara, la Première Dame Dominique Ouattara, suivis par l’ex-Président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’ancien Président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), Guillaume Soro, ancien Président de l’Assemblée nationale, et ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion), Charles Blé Goudé, ancien leader des jeunes patriotes et bien d’autres acteurs de la scène politique ivoirienne, sans oublier les cadres, dignitaires et autres militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et ma paix (RHDP, parti présidentiel), des personnalités à travers le monde, tous ont témoigné leur compassion et leur solidarité à la Côte d’Ivoire à la suite du décès de l’ancien ministre de la Défense.

Dans le milieu artistique du showbiz ivoirien et même africain, où Hambak apparaissait comme un véritable parrain et un mécène à toute épreuve, de nombreux artistes ne se sont également pas faut prier pour participer à l'animation artistique, du 17 mars dernier, dans le stade flambant neuf d'Ebimpé, pour célébrer l'un des leurs. Alpha Blondy, Koffi Olomidé, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, les anciennes gloires du football africain, Didier Drogba, Samuel Eto'o Fils, Emmanuel Adébayor (la liste n'est pas exhaustive), étaient également dans la capitale économique ivoirienne pour compatir à la douleur de la famille biologique, politique et même nationale, de l'illustre disparu.

Mais l'absence de Maître Gims à ces obsèques nationales n'a pas été du goût de bon nombre d'Ivoiriens, dont Kobénan Kouassi Adjoumani, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, par ailleurs porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le porte-voix du parti au pouvoir, dans une publication sur sa page Facebook, n'a pas manqué de tancer vertement l'ancien leader de Sexion d'Assaut.

« Toi ton hypocrisie et ta sorcellerie, on n'est plus dedans. Le jour tu veux faire concert ici (en Côte d'Ivoire) encore, il faut te déplacer avec ton public », a déclaré le ministre Adjoumani, avant de faire remarquer : « Pour le Daïshi, on t’a compris. Mais pour le Golden Boy, c’est exprès. Tu n’as eu aucun empêchement, ou bien tu crois que tu es mieux que les Drogba, Eto'o, Adebyor, Fally, Mopao qui étaient présent ??? » Puis, il le livre à la vindicte : « Tu es ici seulement quand ça te rapporte financièrement. On te laisse avec Booba, c’est lui qui bon avec toi, tchuiip trop gonflé. »

Voilà qui est dit. La réaction du mis en cause est vivement attendue pour l'équilibre de l'information.