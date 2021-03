Le groupe RECOR célèbre la fraternité entre le Maroc et la Côte d'Ivoire

Les liens d'amitié, de fraternité et la coopération entre le royaume chérifien ( Le Maroc) et l'Etat de Côte d'Ivoire ont été célébrés le samedi 27 mars 2021 à Abidjan.

SEM Abdelmalek Kétani (Ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire): "Que cette fraternité se perpétue pour le bonheur du Maroc et de la Côte d'Ivoire"

Le Recor Elohim groupe (Reg), avec à sa tête son président Paul César Bollou Ehouman, a réuni au Plateau, le week-end dernier, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, SEM Abdelmalek Kétani, le président de la chambre du commerce et d'industrie du Maroc, Saad Le Hamzaoui, le secrétaire d'Etat, chargé du logement, N'guessan Koffi Lataille, plusieurs responsables d'entreprises marocaines et des convives autour du thème: ''La promotion de l'excellence et la bonne gouvernance au service de la coopération Ivoiro-marocaine''.

Les deux peuples ont revisité les liens séculaires de fraternité qui ont toujours existé entre eux depuis le roi Hassan II et le président Félix Houphouet-Boigny. Pour le président du groupe Recor Elohim, Paul César Bollou, il était opportun de permettre aux acteurs de la coopération entre les deux Etats, de se retrouver et parler des perspectives et possibilités d'investissements qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, et qui peuvent booster leur développement mutuel.

L'objectif des deux parties étant non seulement de promouvoir la bonne gouvernance et la coopération Ivoiro-marocaine, mais aussi de renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Stimuler, encourager l'accroissement des investissements entre les deux Etats puis rendre hommage au Roi du Maroc Mohamed VI (Que Dieu l'assiste!) et au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour la coopération sud-sud.

Plusieurs entreprises marocaines qui contribuent considérablement à la croissance économique de la Côte d'Ivoire ont été distinguées. Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kétani, a souhaité que la journée Ivoiro-marocaine soit régulièrement célébrée. ''Ce sont des liens séculaires de fraternité, d'amitié que nous célébrons aujourd'hui. Que cette fraternité se perpétue pour le bonheur du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Nous saluons les efforts faits par les gouvernements, le chef de l'État, Alassane Ouattara, et sa majesté le Roi du Maroc, Mohamed VI (Que Dieu l'assiste!). Nous encourageons la coopération pour une croissance économique des deux pays. Félicitations à l'ensemble des 50 entreprises dans l'écosystème des entreprises marocaines en Côte d'Ivoire'', s'est réjoui SEM Abdelmalek Kétani.