FIF - L'écrivain Alex Kipré: "Drogba ne peut pas faire des miracles"

Didier Drogba a pour ambition de diriger la Fédération ivoirienne de football (FIF). L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, après une carrière de footballeur bien remplie, a en coeur de prendre le contrôle du foot local. "Daizoko" a-t-il les compétences nécessaires pour conduire la Maison de verre à bon port ? Alex Kipré, journaliste et écrivain ivoirien, jette un regard sur la candidature de l'enfant de Naprahio.

"La démarche de Didier Drogba n'est pas bonne"

A l'occasion d'une rencontre d'échanges et d'analyse, dénommée "Les analyses de Michel Alex Kipré", le samedi 24 avril 2021, Alex Kipré a porté son regard sur la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le journaliste-écrivain de renom s'est exprimé avec la franchise qui le caractérise. L'ancien préparateur psychopédagogique de l'Académie Mimosifcom a estimé que la candidature de "Daizoko" constitue le "moindre mal" pour le football local.

"Didier a des avantages. C’est un bosseur, quelqu’un qui a de l’entregent d’expertise et qui est au-dessus des pesanteurs d’argent pour laquelle les gens se battent pour ce fauteuil. Et donc qui peut changer des choses. Mais c’est sa démarche qui n’est pas bonne", a avancé l'écrivain.

Pour justifier ses propos, Alex Kipré explique que la démarche de Didier Drogba fait croire qu'il s'appuie sur l’extérieur, notamment ses contacts internationaux, pour arriver à ses fins. "Cela est mal vu et incompréhensible", a fait remarquer l'auteur de l'oeuvre Les secrets de l'Académie. Poursuivant, l'homme de culture et de lettres déclare que les difficultés de Didier Drogba pour récolter les parrainages montrent clairement qu'il y a un problème sur sa personne.

Et si Drogba attendait son heure ?

"Et donc, pour cela, il peut attendre son heure, d’autres échéances, le temps de développer sa relation et son estime auprès des acteurs pour revenir plus fort. N’empêche, c’est quelqu’un qui peut beaucoup faire évoluer le foot ivoirien s’il était président de la FIF. Il peut faire plus que ce qui est actuellement, mais en déca de nos espérances", s'est prononcé le professeur de lettres.

Pour lui, il est clair que Didier Drogba "ne peut pas faire des miracles" à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Il a donc invité les Ivoiriens à arrêter de le considérer "comme le messie de la politique du foot, car tout messie a le désavantage de décevoir à cause des très grosses attentes autour de lui, et on l’a expérimenté avec les politiciens".

Michel Alex Kipré est un homme multitâches. Journaliste, professeur de lettres, préparateur psychopédagogique, critique d'art, éditeur, il est sans contexte un grand nom de la culture ivoirienne. Il est l'auteur de Les secrets de l'Académie et Sang pansé.