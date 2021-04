Charte d'Éthique du Gouvernement: Ali Konaté (LRD) fier de Ouattara

Ali Badarah Konaté (ABK) ou encore Ali Konaté, président des LRD Nouvelles Énergies, a réagi à la signature, mercredi, par les membres du gouvernement ivoirien, d’une Charte d'Éthique, engageant l'équipe gouvernementale à se mettre au service de la République.

Ali Konaté: " Les Nouvelles Énergies encouragent l'ensemble des corps de l'administration publique, à emboîter le pas au gouvernement"

Ali Konaté et le bureau exécutif des LRD Nouvelles énergies, ont, dans une déclaration, félicité le Premier ministre Patrick Achi et les membres du gouvernement ivoirien, pour la signature, mercredi, à l'entame du Conseil des ministres, d'une charte d'éthique, engageant l'équipe gouvernementale à se mettre au service de la République et du peuple ivoirien.

Cette charte édicte un certain nombre de principes. Notamment, le sens de l’État et l’amour de la patrie, le respect de la dignité et de la vie humaine, la primauté de l’intérêt général, la solidarité et la cohésion, la bonne gouvernance, la responsabilité, l’intégralité et la probité, la justice et l’équité, le dialogue permanent et la disponibilité, la civilité, la courtoisie et la modération. En clair, elle oblige les membres du gouvernement à adopter un certain comportement qui va de la solidarité à la bonne gouvernance en passant par la notion d'intégrité.

Pour le premier responsable du mouvement des Alassanistes, cet acte hautement salutaire, posé par le gouvernement et qui s'inscrit dans une volonté de bonne gouvernance prônée par le président de la République, Alassane Ouattara, devrait être adopté au sein de l'administration publique, mais également soutenu par l'ensemble des corps sociaux. "Les Nouvelles Énergies encouragent l'ensemble des corps de l'administration publique, à emboîter le pas au gouvernement pour une gouvernance performante et vertueuse des affaires publiques", exhorte Ali Badarah Konaté. Les LRD Nouvelles énergies ont, par ailleurs, invité l'ensemble des corps sociaux à soutenir cette initiative de "gouvernance moderne".

Au chef de l' Etat Alassane Ouattara pour qui, il ne tarit pas d'éloges, le président Ali Konaté a exprimé l'admiration de son mouvement, pour cet acte fort de la "Gouvernance Moderne des États". "Les Nouvelles Énergies réaffirment leur soutien indéfectible au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, pour la construction d'une Nation Ivoirienne moderne, prospère et fraternelle", dira-t-il.