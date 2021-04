City: A 17 ans, l’espoir brésilien Kayky rejoint Foden chez les Citizens

Manchester City a annoncé, vendredi, l'arrivée de Kayky, un jeune ailier brésilien (17 ans) en provenance de Fluminense. Il va rejoindre les Citizens à la fin de la saison de son club au moment où Phil Foden, une autre pépite mancunienne, a le vent en poupe en Premier League.

Kayky, une pépite à la trempe de Neymar à Manchester City

Club généralement très actif sur le marché des transferts, Manchester City a décidé de commencer ses emplettes plus tôt cette année. À la recherche de jeunes talents, le board citizen a jeté son dévolu sur Kayky, un jeune brésilien de 17 ans, qui s'est engagé avec Manchester City. Le jeune génie est déjà comparé à Neymar dans son style de jeu, basé sur les dribbles. Le prometteur ailier droit Kayky natif de Rio Janeiro, a disputé neuf rencontres, inscrit deux buts et délivré une passe décisive avec Fluminense cette saison.

Un autre jeune brésilien devrait suivre le même chemin et être prêté à Troyes. Il s’agit de Metinho, 18 ans, appartenant également à Fluminense. Il signerait pour 5 ans en faveur de City Football Group (CFG) et serait prêté dans la foulée à l'ESTAC Troyes (Ligue 2), l'un des clubs satellites de Manchester City. A deux, Kayky et Metinho rejoignent Phil Foden, un autre jeune talent qui n’en finit plus d’impressionner l’Europe du foot. À 20 ans, le milieu de Manchester City est déjà double champion d’Angleterre.

Du haut de son 1,71 m et de ses 70 kg, Phil Foden s’est imposé cette saison comme l’atout offensif numéro 1 des "Citizens". Le petit prince mancunien, appelé le “le garçon de Pep Guardiola", a inscrit quatorze buts et délivré onze passes décisives avec Manchester City cette saison. Il s’est simplement rendu indispensable au milieu de terrain, que ce soit dans l’axe ou sur les ailes.

Qui est Phil Foden ou Philip Walter Foden (son nom donné à la naissance)

Né à Stockport, dans la banlieue de Manchester, Phil Foden est un pur produit mancunien. À la maison, son père est fan de United, sa mère de City. Et c’est pour le club maternel qu’il se passionne dès l’enfance. Phénomène sur les terrains de football locaux, Phil Foden est très vite débauché par Manchester City, dont il intègre l’académie à l’âge de 8 ans.

La saison 2017/2018 constitue un tournant dans la jeune carrière du gamin de Stockport. Il dispute ses premières minutes avec les pros lors de la tournée de préparation estivale aux États-Unis. Puis il contribue grandement à la victoire de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Il remporte même le Ballon d’or de la compétition.

La suite ? Phil Foden enchaîne les records de précocité. Il fait ses grands débuts en Ligue des champions face au Feyenoord en remplaçant Yaya Touré en novembre 2017, devenant à 17 ans et 177 jours le quatrième plus jeune joueur anglais à prendre part à un match de la compétition européenne. Le mois suivant, face au Shakhtar Donetsk, il devient le plus jeune joueur anglais titularisé en Ligue des champions (à l’âge de 17 ans et 192 jours). Et le 13 mai 2018, il devient le plus jeune joueur anglais à recevoir une médaille de Premier League après le sacre de Manchester City.