Koné Katinan et Pickass au pays de Ouattara vendredi, la JFPI mobilisée

Nestor Dahi, président de la Jeunesse du Front populaire ivoirien (JFPI), appelle à une mobilisation massive des structures du parti, pour un accueil chaleureux des cadres en route pour Abidjan, après 10 ans passés en exil au Ghana.

La JFPI se mobilise pour accueillir chaleureusement Katinan, Pickass et autres

Damana Adia Pickass, Justin Koné Katinan, Idriss Ouattara, Jeannette Koudou et bien d'autres proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, mettent définitivement fin à leur exil ghanéen, vendredi 30 avril 2021.

À la veille de leur retour définitif au pays après 10 ans passés au Ghana, ces cadres du Front populaire ivoirien (FPI), ont été reçus, ce jeudi, par Moriko Tiémoko, l' ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Ghana.

Au-delà des questions administratives, apprend-on, la rencontre entre les deux parties, s'est déroulée dans un cadre fraternel et bon enfant. Moroko Tiémoko, l'ambassadeur ivoirien, a, à l'occasion, confirmé à ses hôtes, la disponibilité de tous les laissez-passer pour les Ivoiriens exilés qui désirent regagner le pays.

Koné Katinan, chef de la délégation, a, à son tour, salué l'ambassadeur pour sa disponibilité, son ouverture et pour avoir surtout facilité les rapports entre les exilés et l'ambassade et aussi entre exilés et non exilés de tous les bords vivant au Ghana.

Il a par ailleurs précisé que la coordination du Front populaire ivoirien en exil, demeure en place et sera tenue par l'ex- Directeur Général des Douanes, Alphonse Mangly, en attendant leur retour définitif selon l'évolution des préparatifs avec le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR).

Sur place à Abidjan, la jeunesse du Front populaire ivoirien se mobilise pour réserver à ces derniers, un accueil chaleureux. Dans un communiqué dont Afrique-sur7.fr a reçu copie, Dahi Nestor, premier responsable de la jeunesse du Parti de Laurent Gbagbo, a lancé un appel à toutes les structures de la JFPI.

"J'invite l'ensemble des structures de la jeunesse du Front populaire ivoirien (bureau national, fédérations, sections, sections universitaires, sections de faculté et de grandes écoles) à faire massivement le déplacement de l'aéroport ce vendredi 30 avril 2021 à partir de 12 h pour réserver un accueil chaleureux à nos illustres camarades qui rentrent après 10 ans d'exil", a-t-il appelé.

Le retour de ces exilés pro-Gbagbo, se fera par vol Émirat n° EK 787 qui atterrira à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny le vendredi 30 avril à 13 h 50.