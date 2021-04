Laurent Gbagbo inconsolable après la mort de Mahely Ba

Laurent Gbagbo est bouleversé par la mort de Mahely Ba. La chanteuse ivoirienne est décédée le jeudi 29 avril 2021 à Paris. L'ancien président ivoirien a rendu un vibrant hommage à la défunte.

Laurent Gbagbo pleure Mahely Ba : "Je ressens une profonde tristesse"

Mahely Ba n'est plus. La chanteuse ivoirienne vivant en France a rendu l'âme le jeudi 29 avril 2021. Selon les informations, l'artiste a succombé à la suite d'une crise cardiaque. La nouvelle de la disparition de la jeune dame a créé l'émoi sur la toile. Des personnalités du monde de la culture et de la politique ont exprimé leur tristesse. Laurent Gbagbo, actuellement en Belgique, est secoué par la disparition de la jeune dame.

Il faut savoir que Mahely Ba fait partie des activistes qui ont donné de la voix dans l'affaire Gbagbo-Blé Goudé à la CPI (Cour pénale internationale). En effet, l'auteure de la chanson "Gou" s'est engagée aux côtés d'autres proches de l'ancien président ivoirien depuis l'hexagone.

Laurent Gbagbo qui a appris la mort de Mahely Ba a tenu à témoigner son soutien à la famille éplorée. "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la nouvelle renversante du décès inattendu, ce jeudi 29 avril 2021, de madame Ba Aimond Mahely Chantal. J’adresse, en cette circonstance douloureuse pour nous tous, mais beaucoup plus pour ses enfants, mes sincères condoléances à ceux-ci, à l’ensemble de sa famille ainsi qu’à toute la diaspora ivoirienne et africaine", a déclaré le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) dans un communiqué.

En outre, le père de Michel Gbagbo s'est dit très sensible à l'engagement de l'artiste reggae pour sa cause durant ces dix années. "Je ressens une profonde tristesse de ne pouvoir lui témoigner de son vivant toute ma gratitude. Je rassure sa famille, notamment ses enfants, de toute ma solidarité. Je prie ardemment pour le repos de son âme. Que le Tout Puissant lui accorde la plénitude de sa miséricorde et lui réserve une place de choix dans son paradis. Merci pour tout Mahely Ba", a-t-il ajouté.