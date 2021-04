De retour à Abidjan, Katinan et Pickass découvrent les merveilles de Ouattara

Damana Pickass, Justin Koné Katinan et les exilés pro-Gbagbo rentrés à Abidjan, ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée ce vendredi 30 avril 2021, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d' Abidjan.

Koné Katinan, Pickass et d'autres exilés pro-Gbagbo accueillis dans une liesse populaire à Abidjan

Justin Koné Katinan et des cadres de la coordination du Front populaire ivoirien (FPI) en exil, ont regagné, comme annoncé, Abidjan, ce vendredi, après dix ans passés en exil au Ghana. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d' Abidjan où ils ont atterri à bord du vol Emirat n° EK 787, un accueil chaleureux leur a été réservé par plusieurs centaines de militants de l'ex-parti au pouvoir, mobilisés pour l'occasion.

Plusieurs cadres du Front populaire ivoirien, dont l'honorable Michel Gbagbo et Konaté Navigué, ancien président de la Jeunesse du FPI, passé vice-président de la tendance du parti, dirigée par l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan, ont répondu à l'appel lancé la veille par Nestor Dahi.

Aucun incident majeur n'a été signalé. Les forces de l'ordre déployées en nombre pour l'occasion, ont su canaliser, sans débordement aucun, les centaines de militants de l'ex-parti au pouvoir, qui n'ont pas voulu se faire conter l'évènement. À leur descente d'avion, aucune déclaration. Mais Katinan, Damana Pickass et Jeannette Koudou n'ont pas boudé le plaisir de communier avec la foule en liesse.

Avec leur retour à Abidjan, Justin Katinan Koné, Adia Damana Pikass, Tahi Zué Etienne, Jeannette Koudou, Véhi Tokpa et Innocent Kouabena Abouo, mettent ainsi définitivement fin à10 années d'exil. D'autres exilés politiques devraient regagner, dans les prochains jours, la capitale économique ivoirienne. Le retour au pays de ces cadres du Front populaire ivoirien, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du retour en Côte d' Ivoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les deux Ivoiriens définitivement acquittés par la CPI, des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.