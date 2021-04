Réussite scolaire: Les recettes de Nsia Assurances vie Côte d’Ivoire

La compagnie Nsia Assurances vie Côte d’Ivoire a organisé, jeudi, à Cocody, une conférence autour du thème ‘’Réussite scolaire de nos enfants, l’influence du style parental ‘’.

Réussite des enfants: Nsia Assurances vie Côte d’Ivoire fait des propositions

Le directeur général adjoint de la compagnie Nsia Assurances vie Côte d’Ivoire, Gerard Akou, a proposé des solutions qui permettront aux parents de favoriser la réussite scolaire de leurs enfants. C’était le jeudi 29 avril 2021 à Cocody, lors d’une conférence qui a eu lieu autour du thème ‘’Réussite scolaire de nos enfants, l’influence du style parental.

‘’ Nous sommes tous parents d’élèves, et nous savons tous que l’éducation de nos enfants, ne se résume pas au règlement des frais de scolarité. Nous avons justement une solution pour aider les parents à planifier, pour l’avenir, les frais scolaires des études universitaires de leurs enfants (…) Nous avons également développé une plateforme d’accompagnement scolaire en ligne que nous offrons gratuitement pour l'éducation de nos enfants‘’, a-t-il indiqué, précisant que cette conférence était également une solution pour permettre aux parents d’être situés sur leurs responsabilités dans la réussite de leurs enfants.

La compagnie Nsia Assurance Vie Côte d’Ivoire a invité à cette conférence, deux spécialistes du domaine de l’éducation, notamment Francis Nimbo, spécialiste des neuro sciences cognitives et affectives, exerçant en France et en Côte d’Ivoire, et Docteur Raymond Manpaka, psychosociologue, spécialiste en sciences de l’éducation et auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine de l'éducation des enfants.

Francis Nimbo a donc fait savoir que le rêve de tout parent, est de voir ses enfants se faire une place dans la société dans l’avenir. Cependant, il a indiqué que la réussite d’un enfant doit s’inscrire dans un projet préalablement établi par le parent.

‘’ Tout parent devrait au préalable inscrire la réussite scolaire de ses enfants dans un projet… et ce projet doit être bâti avec l’enfant. Il faut le faire avec l’enfant, c’est extrêmement important … Le parent doit accompagner l’enfant sur le chemin de sa scolarité‘’, a-t-il soutenu, exhortant les parents à être beaucoup plus proches de leurs enfants.

Quant au Docteur Raymond Manpaka, psychosociologue, spécialiste en sciences de l'éducation, il a exhorté les parents à s'impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants.

‘’L’instruction se donne à l’école; l’éducation et la socialisation s’acquièrent en famille. Il faut donc concilier les deux pour que vous ayez de bons enfants, pour que vos enfants puissent répondre à vos objectifs‘’, a-t-il ajouté.