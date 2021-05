De retour d'exil, Koné Katinan et Damana Pickass changent de discours

Justin Koné Katinan et Adia Damana Pickass, tous deux proches de Laurent Gbagbo, ont regagné Abidjan, vendredi dernier, après 10 ans passés en exil, au Ghana.

De retour au pays, Damana Pickass et Koné Katinan prônent la réconciliation

Ils sont de retour en Côte d'Ivoire, après 10 années passées en exil au Ghana. L'ancien ministre ivoirien du Budget, Justin Koné Katinan, et Damana Adia Pickass, ont foulé le sol ivoirien, vendredi 30 avril dernier, en compagnie de cinq autres cadres de la coordination du Front populaire ivoirien (FPI), en exil.

À l'aéroport Felix Houphouët-Boigny d' Abidjan où ils ont atterri à bord du vol Émirat n° EK 787, une foule de militants et sympathisants du parti de Laurent Gbagbo, mobilisée pour l'occasion, leur ont réservé un accueil chaleureux.

Après un bain de foule de courte durée, les désormais ex-exilés politiques ont mis le cap sur Cocody-Riviera au domicile de feu Aboudrahamane Sangaré, transformé en siège provisoire du parti.

Après les civilités d'usage avec la haute direction du Front populaire ivoirien, Justin Koné Katinan et Damana Adia Pickass ont bien voulu livrer à la presse, leurs premiers sentiments.

Fini l'exil!

" La joie, le bonheur de retrouver les siens, le bonheur de retrouver la Côte d'Ivoire. Les Ghanéens sont très formidables et gentils, mais mon pays est ici et je ne peux pas me trouver mieux ailleurs qu'ici ", a déclaré Koné Katinan.

"Ce sont des impressions de joie parce que cela fait 10 ans que nous sommes allés loin de notre pays, notre famille, nos amis et il fallait qu'un jour qu'on puisse revenir sur la terre natale. Chaque chose a son temps. Le temps de l'exil est passé, nous revenons fiers de retrouver les amis, la famille, les camarades du parti pour ensemble emboucher la trompette de la réconciliation, de la paix, de la fraternité et du rassemblement dans ce pays", s'est réjoui Damana Adia Pickass.

Leur retour, faut-il le souligner, coïncide avec celui annoncé de leur mentor Laurent Gbagbo, acquitté il y a peu, des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale (CPI).

" Je suis venu dans la joie. Je suis venu plonger et participer au processus de réconciliation qui est en cours et travailler à ce que Laurent Gbagbo revienne puis qu'il est un élément essentiel pour nous pour cette réconciliation", a rassuré M. Katinan.

Le porte-parole de Laurent Gbagbo invite l'ensemble des acteurs de la classe politique ivoirienne à faire table rase du passé, afin de donner une chance à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale.

"Les hommes politiques doivent donner l'exemple"

"Il est important que nous puissions changer la rhétorique, la trajectoire du discours politique et appeler l'ensemble des Ivoiriens au rassemblement autour des valeurs de la Côte d'Ivoire, des valeurs d'hospitalité et de fraternité afin que cette tragédie que nous avons connue, soit un souvenir derrière nous. C'est vraiment pour ça que nous sommes venus, pour consolider cette réconciliation", a fait savoir Damana Pickass.

Et de poursuivre : "Nous avons une grande tradition de vivre ensemble dans ce pays, de camaraderie, de gaité, de gentillesse. Il faut que tous ces sentiments reviennent. Il faut que les Ivoiriens recouvrent la joie de vivre ensemble et que nos appartenances idéologiques, politiques ne soient pas un frein à la réconciliation nationale.

On n'a pas créé les partis politiques pour que les Ivoiriens se haïssent ou s'entretuent. Mais plutôt pour renforcer les partis politiques, renforcer le vivre ensemble dans nos divergences et diversités. Nous ne souhaitons pas l'exil à notre pire ennemi. C'est pourquoi, la classe politique doit donner l'exemple", a fait comprendre Damana Pickass.