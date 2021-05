Ramadan: Ali Konaté félicité pour ses actions au nom d'Amadou Gon

Le mouvement LRD Nouvelles Énergies, conduit par son président Ali Konaté, a soulagé plusieurs communautés islamiques en cette période de Ramadan.

Ali Konaté: ‘’Nous sommes dans une société équitable, donc on va vers tout le monde‘’

Le mouvement LRD Nouvelles Énergies, avec à sa tête son président Ali Badarah Konaté dit ABK ou encore Ali Konaté, a fait des dons de vivres, lundi 3 mai 2021, à la communauté islamique Mohammedia, basée dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier millionnaire. Une action qui s’inscrit dans le cadre de l’opération ‘’Solidarité tour’’, initiée dans la période du Ramadan et dont le thème est ‘’Sunnakari du souvenir avec AGC ‘’.

Cette étape constituait la dernière étape des communautés musulmanes puisque Ali Badarah Konaté et son équipe avaient déjà fait des dons à la communauté islamique Ançardine à Abobo camp commando, à la communauté islamique Tidjani Nasrul ilm à Koumassi Campement, et à la communauté Souphi de Côte d’Ivoire basée à Gonzaqueville, dans la commune de Port-Bouet.

Selon le président du mouvement LRD Nouvelles Énergies, ces actions ont été initiées pour pérenniser les nombreuses actions sociales du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly (AGC). ‘’AGC c’est une marque sociale. AGC, c’est agir avec générosité pour la cohésion. El Hadj Amadou Gon Coulibaly a toujours fait preuve de générosité, de solidarité envers les plus vulnérables, et nous, en tant que groupement politique, nous réclamant de lui et du président Alassane Ouattara, nous avons décidé de continuer l’ensemble des œuvres qu’il faisait. C’est-à-dire soulager et aller vers ceux qui sont considérés comme des marginalisés. Nous sommes dans une société équitable donc on va vers tout le monde. Nous sommes donc allés vers les Ançardine, les Tidjani, les Souphi et aujourd’hui, nous sommes avec les Mohammedia pour venir exprimer la solidarité et la générosité de feu El Hadj Amadou Gon Coulibaly‘’, a soutenu Ali Konaté.

Le guide religieux de la communauté Mohammedia a exprimé sa profonde gratitude au donateur du jour. ‘’Nous sommes très ravis; ce n’est pas la première fois qu’il fait ce genre de dons surtout dans le mois sacré du Ramadan, ça nous va droit au cœur, mais cela ne nous surprend pas. Parce que feu El Hadj Amadou Gon Coulibaly a beaucoup fait pour les populations en Côte d’Ivoire, et ceux qui le représentent aujourd’hui, nous savons aussi qu’ils ont du répondant. Qu’Allah récompense ce qu’ils nous apporte aujourd’hui‘’, a imploré l’imam Daouda Koné.