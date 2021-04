Abobo: Les conseillers municipaux jugent la gestion d'Hamed Bakayoko

Hamed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un "cancer fulgurant". Plus d'un mois après le départ brutal de l'ancien maire de la commune d'Abobo, les conseillers municipaux jugent la gestion d'Hambak.

Quand Hamed Bakayoko défendait le RHDP à Abobo

En 2018, Alassane Ouattara a besoin d'un homme de confiance pour mener la bataille d'Abobo lors des élections municipales. Le maire sortant Adama Toungara ne rempile pas. Le président ivoirien finit par faire appel à Hamed Bakayoko, l'un de ses plus fidèles compagnons. Hambak répond présent et se met en ordre de bataille pour défendre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). En face de lui, un proche de Guillaume Kigbafori Soro, Koné Tehfour.

"Le président Alassane Ouattara m’a demandé de venir me mettre à votre disposition pour vous servir. C’est votre moment qui est arrivé. C’est le temps pour Abobo d’avoir sa part de la croissance économique", déclare Hamed Bakayoko à un meeting. Et le "Golden Boy" d'ajouter : "Je suis venu être avec vous pour vous aider, pour vous épauler, pour vous écouter et pour me mettre à votre service." Finalement, le candidat du RHDP l'emporte sur le protégé de l'ancien chef rebelle. Il récolte 56 % des voix contre Koné Tehfour qui empoche 36,37 %.

Ce que les conseillers municipaux pensent du maire Hambak

Malheureusement, le maire Hamed Bakayoko quitte définitivement ses administrés le 10 mars 2021, emporté par un cancer fulgurant. L'ancien Premier ministre ivoirien est décédé en Allemagne. Réunis lors de la première session du conseil municipal d'Abobo, en présence de Kandia Camara, les conseillers municipaux ont porté un regard sur le passage de l'ex-député de Séguéla à la mairie.

Selon la toute nouvelle ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, par ailleurs maire honoraire d'Abobo, "c’est à l’unanimité que les conseillers ont trouvé satisfaisante la gestion de la municipalité, mais surtout la gestion de monsieur le maire, son excellence Hamed Bakayoko", comme le confirme L'Intelligent d'Abidjan. Notre confrère nous révèle que le budget de la commune est en hausse par rapport à 2020.