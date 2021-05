Bonne nouvelle pour Guillaume Soro depuis son exil !

Les nouvelles sont bonnes pour Guillaume Soro. Le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) vient de voir l'un de ses proches nommé auprès de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo (RDC).

Un proche de Guillaume Soro à la présidence de la RDC

Guillaume Soro a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter. Patrick Muyaya, un proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, vient d'intégrer le gouvernement de la République démocratique du Congo en tant que porte-parole. "Cher jeune frère bien aimé @PatrickMuyaya, c’est avec bonheur et fierté que j’ai appris ta nomination au gouvernement de la RDC et ce en qualité de porte-parole. Ta jeunesse est un atout. Succès. Avec mon amitié", a écrit l'exPremier ministre d'Alassane Ouattara.

Patrick Muyaya a vu le jour le 10 juillet 1982 à Kinshasa en République démocratique du Congo. Il appartient au Parti lumumbiste unifié. Député à l'Assemblée nationale congolaise depuis 2011, il occupe le poste de ministre de la Communication et Médias au sein du gouvernement du président Félix Tshisekedi.

Ancien étudiant de l'Institut des sciences de l'information et de la communication (IFASIC) de Kinshasa, ce proche de Guillaume Soro est diplômé en journalisme. Patrick Muyaya est marié et père de trois enfants. Sa carrière politique démarre en 2005. Cette année-là, il est enrôlé dans l'équipe de Pius Isoyongo, avant de devenir son conseiller politique jusqu'en 2006. Le Premier ministre Antoine Gizenga lui fait confiance et le nomme au poste de conseiller en communication.

Ce jeune loup fait ses preuves et un an plus tard, il se hisse au rang de conseiller principal chargé de la communication et de la presse à la Primature, occupée par le Premier ministre Adolphe Muzito. De son côté, Guillaume Soro, lui, demeure en exil depuis sa totale rupture avec son ancien mentor Alassane Ouattara.