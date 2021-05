Zéphirin Diabré à Abidjan, vers un retour de Blaise Compaoré au Faso ?

Blaise Compaoré est en sursis à Abidjan. Outre la mise en accusation de l'ancien président burkinabè dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le président burkinabè, Roch Kaboré, entend tout mettre en oeuvre pour le retour au pays de son prédécesseur. La visite à Abidjan de Zéphirin Diabré, ministre de la Réconciliation nationale du Faso, en dit long sur les tractations en cours.

Blaise Compaoré, son retour vers Ouaga en téléchargement ?

Déchu le 30 octobre 2014, à la suite d'une insurrection populaire, Blaise Compaoré a trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont été en effet bienveillantes envers l'ancien président burkinabè en lui accordant, non seulement gîte et couvert, mais aussi et surtout, la nationalité ivoirienne. Le Président Compaoré est loin d'avoir le mal du pays à Abidjan, d'autant plus qu'il bénéficie d'une attention particulière dans la capitale économique ivoirienne. L'ancien locataire de Kosyam s'est même offert le luxe de se faire construire une résidence cossue à Cocody les Ambassades.

Cependant, du côté du Pays des hommes intègres, le dossier de l'assassinat du Capitaine Thomas Sankara a été dépoussiéré. Le tribunal militaire a inculpé Blaise Compaoré et 14 autres personnes pour «attentat à la sureté de l’État, complicité d’assassinat et recel de cadavres ». Conscient du fait que le principal accusé est dans les bonnes grâces du pouvoir d'Abidjan, le magistrat en charge de l'affaire, sans se leurrer, a clairement indiqué que si Compaoré ne comparaît pas à personne, il sera jugé par contumace.

N'empêche que le Réseau international justice pour Sankara justice pour l'Afrique exhorte les « forces démocratiques et le peuple de Côte d’Ivoire à faire pression sur leur gouvernement afin que (l’ancien président burkinabè) Blaise Compaoré (…) soit extradé sans tarder ».

Zéphirin Diabré, porteur d'un message de Roch Kaboré à Alassane Ouattara

Aussi, la visite à Abidjan de Zéphirin Diabré à Abidjan, mercredi 5 mai 2021, pourrait-elle dénoter des tractations entre Abidjan et Ouaga pour le retour au bercail de Blaise Compaoré. En effet, le ministre burkinabè de la réconciliation nationale a été reçu en audience par Alassane Ouattara. L'émissaire du chef d'État burkinabè a remis un pli contenant l’essentiel de sa mission au président ivoirien avant d'indiquer qu'il est porteur d' « un message du président Roch Kaboré » à son homologue ivoirien. Message portant sur « le renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ».

Puis, l'ancien chef de file de l'opposition burkinabè précise que « la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays qui cherchent les voies et moyens de rassembler leurs filles et leurs fils, de penser leurs plaies, de tourner les pages douloureuses du passé et d'envisager l'avenir avec sérénité ».

Doit-on entendre, à travers cette déclaration, que le retour vers le Faso de Blaise Compaoré est en téléchargement ? Tout porterait à le croire d'autant plus que le Président Roch marc Christian Kaboré ne cesse de répéter qu’il allait tout mettre en œuvre pour que l’ex-chef de l’État, Blaise Compaoré, regagne son pays avec un gage de respect dû à son rang d’ancien chef président.