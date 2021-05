Après son faux mariage : La carrière de Vitale menacée ?

Vitale n'est pas mariée à Momo Wang. La belle et sulfureuse chanteuse de couper décaler a avoué que son "mariage" avec le jeune arrangeur n'est qu'une pure mise en scène pour créer de l'engouement autour de sa chanson "Mon bébé". Depuis, les fans de la "Beyonce" d'Afrique lui en veulent.

Vitale va-t-elle annuler son concert ?

Le mariage entre Vitale et Momo Wang a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes étaient partagés entre buzz et réalité. Le couple Momo Wang a tenu à prouver aux Ivoiriens qu'il avait réellement convolé en justes noces. Invités sur un plateau télé, le 4 février 2021, les deux stars se sont langoureusement embrassées aux yeux du monde entier. Toutefois, cela n'a pas suffi à convaincre les plus sceptiques.

Trois mois plus tard, Vitale a tout dévoilé sur ses relations avec Momo Wang. "Nous sommes dans un mois sacré dont la repentance et le pardon sont fondamentaux, alors Je profite de ce mois pour annoncer officiellement à mes fans d’ici et d’ailleurs que momo wang et vitale, c’était juste pour le projet #MON_BÉBÉ. Je voudrais par la suite m’excuser sincèrement auprès de mes fans et toutes autres personnes que cette information pourrait choquer", a avoué la "Patronne" sur la toile.

Cette sortie de Vitale a suscité la colère de plusieurs fans qui n'arrivent pas à comprendre que le comportement de leur idole. La chanteuse ivoirienne a eu droit à des commentaires les plus acerbes. Des passionnés de la musique de Bomisso Nadège ont même juré de ne plus lui accorder leur soutien.

"Tu es allée trop loin pour un clip, j'espère que tu pourras supporter les retombées, les moqueries et autres, sinon tu étais déjà célèbre avant tout ça", a martelé un fan. "On t'a défendu bec et ongles ici, c'était pour le buzz fallait nous dire ça on allait... Mais ce n'est pas toi, c'est nous", s'est désolé un autre.

Invitée par le général Makosso pour un direct, Vitale s'est expliquée en ces termes : "Depuis un moment, on a constaté qu'il faut les buzz pour booster les artistes, surtout au niveau du Coupé décalé. Regardez mes précédentes chansons, c'était sans buzz, mais allez-y voir le nombre de vues sur YouTube. Tu peux faire une belle chanson avec toute la belle voix que tu as, mais s'il n'y a pas de buzz autour, la chanson n'ira pas loin... Aujourd’hui, si je suis sur toutes les scènes, c'est grâce à ça."

En tout cas, des internautes ont menacé de ne pas se rendre au concert de la célébration des dix ans de carrière de Vitale. Ce faux mariage de Vitale pourrait avoir une répercussion sur sa carrière musicale.