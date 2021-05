Diplomatie: La Côte d'Ivoire renforce ses relations avec le Royaume-Uni

Son Excellence Madame Amani Sara, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire Près le Royaume-Uni, de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, en fonction depuis le 06 Août 2020 a présenté le 27 Avril 2021, ses lettres de Créance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, Reine du Royaume-Uni ; de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

Relations Côte d’Ivoire- Royaume-Uni: L’Ambassadeur Amani Sara a présenté ses Lettres de Créance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II

Cette cérémonie solennelle marquait aussi la reprise des activités officielles de la Reine après le rappel à Dieu et les obsèques de son époux, Son Altesse Royale le Prince Philip Mountbatten. A l’issue du cérémonial de présentation des Lettres de créance, l’Ambassadeur a eu un entretien avec la souveraine Britannique au cours duquel, elles se sont félicitées de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui lie le Royaume-Uni et la Côte d’Ivoire depuis 60 ans (12 octobre 1960 date d’établissement des relations diplomatiques).

Son Excellence Madame Amani Sara a informé la Reine de l’évolution de la situation politique, économique et sociale en Côte d’Ivoire marquée par le retour à la paix sociale avec la participation de l’ensemble des partis politiques significatifs aux dernières élections législatives. Au regard des riches potentialités dont regorgent les deux pays, les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts réciproques afin de renforcer les relations dans les domaines politique, économique, commercial, éducatif et culturel.

Diplomatie : La Côte d’Ivoire et le Royaume-Uni veulent renforcer leur coopération

60 ans après l’établissement des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Royaume-Uni, les deux parties conviennent qu’il y a nécessité de nécessité « de poursuivre les efforts réciproques afin de renforcer les relations dans les domaines politique, économique, commercial, éducatif et culturel ».

C’est ce qui ressort de l’entretien accordé par la souveraine Elizabeth II, Reine du Royaume-Uni ; de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à Son Excellence Madame Amani Sara, l’Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire Près le Royaume-Uni, de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, en fonction depuis le 06 Août 2020.

Cet entretien qui a eu lieu à l’issue du cérémonial de présentation des Lettres de Créance de la diplomate ivoirienne, a été aussi l’occasion d’informer la souveraine de l’évolution de la situation politique, économique et sociale en Côte d’Ivoire marquée par le retour à la paix sociale avec la participation de l’ensemble des partis politiques significatifs aux dernières élections législatives.

Cette cérémonie solennelle qui marquait, en outre, le début de la reprise des activités officielles de la Reine après les obsèques de son illustre époux, Son Altesse Royale le Prince Philip Mountbatten, s’est tenue au château de Buckingham Palace et s’est déroulée par visioconférence en raison du contexte particulier de la crise de la Covid-19 qui sévit au Royaume-Uni.

Les échanges globaux se sont élevés en 2018 à 257 624 Milliards CFA avec une balance commerciale excédentaire au profit de la Côte d’Ivoire et un solde commercial positif de 32 675 milliards de FCFA . Les deux Etats ont signé le 15 Octobre 2020 à Londres, un Accord de Partenariat Economique d’Etape afin de renforcer leurs relations économiques et commerciales.

Sercom : Direction de la Communication et RP du Ministère d'Etat, Ministère Des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora