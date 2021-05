Menace sur les examens scolaires: L'UE-RHDP prend position

L' Union des Enseignants du RHDP (UE- RHDP) ne s'associera pas à la grève du personnel enseignant que prévoit, mardi 11 mai 2021, la Coalition des syndicats des secteurs éducation formation de Côte d'Ivoire (COSEFCI).

Abdoulaye Kouyaté: "Que les enseignants de l’UE-RHDP continuent à donner les cours aux enfants de Côte d’Ivoire"

Les enseignants membres du RHDP (parti au pouvoir), sont formellement opposés à la grève des enseignants, prévue le mardi 11 mai 2021, par la Coalition des syndicats du secteur éducation formation. "L’UE-RHDP ne s'associe pas à cette grève et je voudrais lancer un appel solennel à tous les enseignants de l’UE-RHDP à toutes nos 675 sections, à toutes nos 130 coordinations départementales et quelques coordinateurs régionaux de ne pas s’associer à cette grève, de vaquer tranquillement à leurs occupations et continuer à donner les cours aux enfants de Côte d’Ivoire", a lancé Abdoulaye Kouyaté, président de l' Union des enseignants membres du parti du président Alassane Ouattara.

À compter du mardi 11 mai 2021, Kouamé Bertoni et ses camarades de la COSEF-CI prévoient un arrêt de travail de trois jours, pour, disent-ils, réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Leurs revendications concernent entre autres la revalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi au primaire, le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires, la mise en place des intendances intégrées aux centres d’examens et de la rémunération de la surveillance.

La COSEF-CI revendique également la suppression de l'emploi d' Instituteur adjoint, le paiement de 500.000 F dûs à chaque enseignant ex-contractuel au titre des émoluments non payés de janvier à mai 2014 et l’intégration à la fonction publique du résiduel des radiés en 2014 pour fait de grève. Pour Abdoulaye Kouyaté et ses camarades enseignants membres du RHDP, il serait bien que Bertoni Kouamé et son mouvement syndical échangent avec Mariatou Koné, la nouvelle ministre en charge de l' Education nationale, plutôt que de donner dans des revendications qui n'ont rien de syndical.

Le président de l'UE-RHDP informe que six points des revendications ont déjà trouvé satisfaction auprès des gouvernements dirigés par feu Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, les deux Premiers ministres ivoiriens décédés, il y a moins d'un an. Outre l'arrêt de travail de trois jours dont les modalités seront définies ultérieurement, les enseignants grévistes envisagent également la rétention des notes pour le deuxième semestre et le boycott des examens scolaires.