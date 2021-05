Crise d'électricité: Thomas Camara convoqué à l'Assemblée nationale

Yasmina Ouégnin et les députés membres du groupe parlementaire PDCI-RDA, veulent entendre à l'hémicycle, Thomas Camara, le ministre ivoirien en charge des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, sur la situation de crise énergétique que connait la Côte d'Ivoire, depuis quelques semaines.

Coupures intempestives d'électricité: Les députés PDCI-RDA veulent entendre Thomas Camara, le ministre ivoirien de l' Énergie

La Côte d'Ivoire est frappée depuis quelques semaines par une crise énergétique, qui touche aussi bien les ménages, les productions industrielles que les opérateurs économiques, tous secteurs confondus sur l'ensemble du territoire ivoirien. La grogne monte.

Nul n'est épargné par cette situation de crise qui peine à trouver solution en dépit des explications que tente tant bien que mal de donner les autorités. Devant cette situation de plus en plus préoccupante, les députés ivoiriens, notamment les élus du PDCI-RDA, ont jugé utile de prendre le taureau par les cornes.

Selon l'honorable Yasmina Ouégnin, député PDCI-RDA de Cocody, une requête (question orale avec débat) a été déposée ce lundi auprès du président de l' Assemblée nationale pour inviter le ministre Thomas Camara, en charge des Mines, du pétrole et de l' Énergie, afin qu'il vienne éclairer la Représentation nationale sur la situation énergétique en Côte d’Ivoire.

"Face à l'ampleur des désagréments et des préjudices constatés, les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont en droit d'attendre du Gouvernement, non seulement des explications sur cet état de faits, mais surtout des réponses durables aux dysfonctionnements rencontrés par les services privés ou publics, en charge de la production et de la distribution d'énergie électrique", indique la porte-parole du groupe parlementaire PDCI-RDA.

Yasmina Ouégnin précise que "c'est par devoir à l’égard de nos mandants, mais sans acrimonie, que nous initions cette procédure parlementaire qui nourrit la transparence et contribue à situer les responsabilités".

Elle espère que cette requête trouvera un écho favorable auprès des autorités ivoiriennes. "Nous espérons vivement que le Gouvernement sera disposé à donner les informations nécessaires à même d’apaiser nos concitoyens et nous souhaitons par ailleurs que les solutions soient identifiées et mises en œuvre dans les meilleurs délais, pour que les braves populations de notre pays retrouvent la normalité de leur quotidien".