Évaluation en 6e : Mariatou Koné annonce des changements

À la tête de l'Éducation nationale depuis le 6 avril 2021, Mariatou Koné n'a pas perdu de temps pour annoncer des changements. La remplaçante de Kandia Camara a décidé d'insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'école ivoirienne.

Examens de fin d'année : ce qu'attend Mariatou Koné

Lundi 10 mai 2021, au cours d'un échange avec les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et les inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire, Mariatou Koné a donné de nouvelles directives avant la tenue des examens de fin d'année. D'entrée de jeu, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a annoncé de nouvelles évaluations des élèves de sixième "afin de savoir leur niveau réel". "Ce sera désormais l’évaluation des différents directeurs régionaux de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, des inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire et leurs directeurs d’école", a expliqué la première responsable de l'école ivoirienne. Elle n'a pas manqué de mettre en garde contre "tous ceux qui seront comptables de résultats falsifiés". Selon Mariatou Koné, "c’est au prix de la rigueur et de la transparence que nous saurons relever le défi de la qualité, je compte sur l’engagement de chacune et de chacun".

Poursuivant, la professeure d'anthropologie que le défi pour les prochains examens de fin d'année est de relever le grand défi de la recherche de la qualité du système éducatif ivoirien. La ministre a souhaité "une mobilisation importante, un engagement sans faille et une implication accrue pour une organisation parfaite de ces examens".

En outre, Mariatou Koné a souhaité que ces examens traduisent la réalité des compétences acquises par les élèves. "Ces examens doivent se passer dans la transparence inédite qui reflète les réalités d’apprentissage", a-t-elle enfoncé. Nommée à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation le 6 avril 2021, en remplacement de Kandia Camara Kamissoko, l'ex-ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté est déterminée à donner une nouvelle image à l'école ivoirienne.